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«ملفات محذوفة» تعطل 11 ألف رحلة جوية في أميركا

«ملفات محذوفة» تعطل 11 ألف رحلة جوية في أميركا
21 يناير 2023 00:39

واشنطن (رويترز) 

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حملت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية «موظفين متعاقدين» مسؤولية تعطل حركة الطيران في المطارات الأميركية يوم 11 يناير الحالي، وقالت إن مراجعة أولية خلصت إلى أن الموظفين «حذفوا ملفات من دون قصد» ما أدى إلى تعطل نظام إرسال التوجيهات إلى الطيارين ووقف أكثر من 11 ألف رحلة جوية مغادرة.
وأضافت الإدارة أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين «لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسة وأخرى احتياطية».. وأوضحت أنها «لم تجد دليلاً على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة». وأدى الخطأ إلى أول وقف للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

إدارة الطيران الاتحادية الأميركية
إدارة الطيران الأميركية
أميركا
حركة الطيران
المطارات الأميركية
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