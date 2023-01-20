السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

غرينلاند تسجل أعلى درجات حرارة منذ ألف عام

غرينلاند تسجل أعلى درجات حرارة منذ ألف عام
20 يناير 2023 21:19

ارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من غرينلاند إلى مستوى لم تصله منذ 1000 عام، حسب ما قال لفرانس برس الجمعة المؤلف المشارك لدراسة أعادت بناء الظروف فيها من خلال الحفر في عمق الغطاء الجليدي.
قال البروفسور المساعد في فيزياء المناخ بو موليسو فنثر من جامعة كوبنهاغن "هذا يؤكد للأسف الأخبار السيئة التي نعرفها بالفعل ... من الواضح أننا بحاجة لكبح جماح هذا الاحترار من أجل وقف ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند".
من خلال الحفر في الصفيحة الجليدية لاستعادة عينات من الثلج والجليد تراكمت على امتداد مئات السنين، تمكن العلماء من إعادة بناء درجات الحرارة في شمال ووسط غرينلاند من عام 1000 م إلى 2011.
وتظهر نتائجهم التي نُشرت في دورية نيتشر العلمية أن الاحترار المسجل في العقد 2001-2011 "يتجاوز نطاق تقلب درجات الحرارة قبل العصر الصناعي في الألفية الماضية".
ووجدت الدراسة أن خلال ذلك العقد، كانت درجة الحرارة "أدفأ بمعدل 1,5 درجة مئوية عن القرن العشرين".
يؤدي ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، الأمر الذي يهدد ملايين الأشخاص الذين يعيشون على طول السواحل التي قد تغمرها المياه في العقود أو القرون القادمة.
وتعد الطبقة الجليدية في غرينلاند حاليًا العامل الرئيسي في تضخم محيطات الأرض، وفقًا لوكالة ناسا، مع تسخُّن منطقة القطب الشمالي بمعدل أسرع من بقية الكوكب.
في تقرير تاريخي نُشر عام 2021، قالت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إن الغطاء الجليدي في غرينلاند سيسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 18 سم بحلول عام 2100 في ظل سيناريو مبني على أعلى معدلات الانبعاثات.
تحتوي الطبقة الجليدية الضخمة التي يبلغ سمكها كيلومترين على كمية كافية من المياه المجمدة لرفع البحار العالمية بأكثر من سبعة أمتار في المجموع.
وبموجب اتفاق باريس للمناخ، وافقت الدول على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين.
قال فينثر "إن علامات الاحتباس الحراري التي نراها في جميع أنحاء العالم وجدت طريقها أيضًا إلى هذه المواقع النائية جدًا على الغطاء الجليدي في غرينلاند".
وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نوقف هذا قبل أن نصل إلى النقطة التي نصل فيها إلى الحلقة المفرغة التي يصير معها ذوبان جليد غرينلاند مسألة مستمرة تغذي نفسها بنفسها. كلما أسرعنا، كان ذلك أفضل".

أخبار ذات صلة
صورة النعش العائم في غرينلاند تثير دهشة العلماء
المصدر: آ ف ب
غرينلاند
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©