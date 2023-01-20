«سيدتي أنا».. تعيد الشافعي للمسرح

سعيد ياسين (القاهرة)

بدأ نضال الشافعي إجراء بروفات عرض «سيدتي أنا» على المسرح القومي، معرباً عن سعادته بالعودة إلى المسرح بعد غياب، والذي يمثل حلماً لجميع الفنانين كونه يمثل تاريخاً مهماً في الحركة الفنية المصرية والعربية.

وقال نضال إن المسرحية مأخوذة عن رائعة برنارد شو «بجماليون»، ويأتي العرض ضمن خطة المسرح القومي لعام 2023، ويشارك فيه داليا البحيري وأمينة سالم وأكرم فريد ومحمد دسوقي، وإخراج محسن رزق.

وأشار إلى أن فؤاد المهندس وشويكار قدماها في «سيدتي الجميلة» وأصبحت من أجمل المسرحيات الكلاسيكية، كما قدمتها السينما الأميركية في فيلم بعنوان

«my fair lady»، وحصل على 8 جوائز أوسكار. وكشف الشافعي عن أنه يواصل حضوره في دراما رمضان من خلال مسلسل «أرواح خفية»، مع سمية الخشاب ومنذر رياحنة وفراس سعيد، وإخراج ابرام نشأت، ويدور حول معلمة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى معسكر وتحدث مفاجآت داخل مبنى مهجور ملاصق للمعسكر خلال الرحلة.