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«سوق التنين».. يحتفل بـ«عام الأرنب»

«سوق التنين».. يحتفل بـ«عام الأرنب»
20 يناير 2023 20:07

دبي (الاتحاد)


 تنطلق الاحتفالات بـ«عام الأرنب» في «سوق التنين»، أحد أكبر المراكز التجارية في العالم، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، (من 20 - 29 يناير الجاري).تشكل هذه المناسبة فرصة رائعة للعائلات للاستمتاع بعروض رقصات التنين والأسد الثقافية المذهلة، التي يجري تأديتها كل ساعة اعتباراً من 4:40 عصراً ولغاية  8:55 مساءً طوال فترة الاحتفال، كما يضفي فنانو المشي على السيقان الخشبية وهم يرتدون الأزياء الصينية التقليدية، البسمة على وجوه زوار المركز، بالإضافة إلى عرض تبديل الوجوه على الطريقة الصينية إيذاناً ببدء السنة الصينية الجديدة المشرقة والمزدهرة.
وسوف تعمّ الأجواء المفعمة بالتشويق التي تضفيها الأشكال الفنية الحية الجذّابة في مختلف أرجاء المركز التجاري، والتي تعبّر عن المعاني التي يختزنها «عام الأرنب»، وبإمكان العائلات زيارة كشك العقد الصوفية في «سوق التنين 2» والحصول مجاناً على الأنشطة الجالبة للحظ وكتابة أسمائهم بالأحرف الصينية التي يخطّها فنان صيني محترف في هذا المجال. 

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أما الأطفال فهم على موعد للمشاركة في ورش عمل تطبيقية، من 20 إلى 22 يناير، ومن 27 ولغاية 29 يناير الجاري، حيث بإمكانهم ابتكار المصابيح الضوئية الخاصة بهم على شكل أرنب واصطحابها معهم إلى منازلهم.من جهة أخرى، فإن عشّاق الطعام هم أيضاً على موعد للاستمتاع بعروض المأكولات والمشروبات اللذيذة، والقيام بجولة تسوّق ممتعة عبر أكثر من 6 آلاف متجر وكشك.
تُقام عروض رقصات التنين والأسد والمشي على السيقان الخشبية من 20 إلى 29 يناير، في «سوق التنين 1 و2»، وتُقام فعاليات الأشكال الفنية وفن الخطوط من 20 إلى 29 يناير، في «سوق التنين 2».

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