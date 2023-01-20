«إكسبوجر 2023».. استكشاف الفضاء

الشارقة (الاتحاد)

يخصص المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في دورته الجديدة قسماً خاصاً لنخبة من خبراء تصوير الفضاء في العالم، حيث يستضيف عدداً من المتخصصين في تصوير مهام وبعثات وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لمنح الجمهور والمبدعين المشاركين وكافة المهتمين بعلوم الفلك فرصة للتعرف على كيفية التقاط صور النجوم والكواكب.

يتيح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، (9 - 15 فبراير المقبل) بـ«مركز إكسبو الشارقة»، الفرصة أمام خبراء تصوير بعثات «ناسا» ليرافقوا جمهور «إكسبوجر» في رحلة عبر الزمان والمكان، ويكشفوا خلالها قصصاً مدهشة لرواد الفضاء وإنجازاتهم في التاريخ البشري، مع التعرف على الرؤى والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لالتقاط الصور الفضائية.



استكشاف الفضاء

ويؤكد «إكسبوجر» للجمهور أن الفضاء ليس نهاية حدود العالم، بل نقطة الانطلاق نحو عوالم بلا حدود، فمع استضافته لنجوم وخبراء وكالة «ناسا»، ستقدم الدعوة لجميع الزوار للانضمام إلى رحلات استكشاف الفضاء الخارجي، مع توفير تجربة تعليمية لهم توسع آفاق مداركهم ومعارفهم حوله، بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من المعارض الحصرية، وحضور الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية والندوات والجولات وحفلات توقيع الكتب التي يشهدها المهرجان.ويعطي معرض «إعادة إحياء صور أبولو» للزوار فرصة التعرف على أعمال آندي سوندرز، المؤلف والكاتب البريطاني المتخصص في العلوم، باعتباره واحداً من أشهر خبراء ترميم وتحسين صور بعثات ومهام وكالة «ناسا» في العالم، حيث استخدم سوندرز التكنولوجيا الحديثة لتحسين صور الفيلم الأصلي الذي صورته وكالة «ناسا» لبعثات «أبولو»، الذي يحتفظ به «مركز لندون بي جونسون للفضاء» في مدينة هيوستن الأميركية.

وعمل سوندرز على تحسين مجموعة من الصور تتضمن صورة لم تُعرض من قبل لرائد الفضاء الشهير «نيل آرمسترونغ»، بعد وصوله إلى سطح القمر، وتفاصيل الحياة على المركبة الفضائية «أبولو 13»، مقدماً رؤى وتفاصيل جديدة بقيت سراً على مدار 50 عاماً، وسيتمكن الزوار من مشاهدة صور بعثات «أبولو» إلى الفضاء بأعلى جودة ودقة تم إنتاجها حتى اليوم لفهم أهميتها التاريخية.



«ما وراء الرحلة»ويتضمن معرض «ما وراء الرحلة» للمصور دان وينترز خلال «إكسبوجر»، سلسلة من الصور التي التقطها على مدار عدة سنوات لتوثيق برامج الرحلات الخارجية لرواد الفضاء في وكالتي «ناسا» و«روسكوزموس»، حيث يغطي المعرض كافة جوانب تلك البرامج ابتداءً بالمراسم الضخمة لإطلاق الصواريخ التي تحمل المركبات الفضائية، وانتهاءً بأدق تفاصيل استكشاف الفضاء، كما يعرض التحضيرات المكثفة والجوانب العديدة لتاريخ الرحلات الفضائيّة التي شهدها وصورها وينترز بنفسه.

وحصل وينترز على تصريح خاص للوصول إلى العناصر التي تمهد وتدعم مشروع «أرتيموس» الحالي التابع لوكالة «ناسا»، والذي يهدف لإرسال رجل وامرأة إلى سطح القمر، وهو يتضمن بعض الصور المفضلة من محفظة أعماله، كما يقدم وينترز جولة خاصة للزوار المسجلين مسبقاً على معرضه.

وفي معرض بعنوان «روّاد ناسا (STS-72)» يقدم جون آنغرسون، سلسلة من الصور لتحضيرات واستعدادات رواد فضاء «ناسا» لمهمتهم في عام 1996، مقدماً نظرة شاملة عن التدريب الصارم والالتزام التام الضروريين لاستكشاف الفضاء، بجانب الصداقة التي جمعت رواد الفضاء وسط أجواء التعاون والعمل الشاق، ما يمكن الزوار من مشاهدة كواليس التحضير لتلك المهمة الفضائية والتعرف على تجربة رواد الفضاء الذين شاركوا فيها.

حوارات ملهمة

ويدير تشيب دوهرتي حواراً ملهماً بعنوان «توثيق الوقت في الفضاء»، مغطياً تاريخ ومستقبل برنامج الفضاء الأميركي، كما يشارك جون آنغرسون تجربته في صور البورتريه لرواد الفضاء، فيما يعرض آندي سوندرز كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة لبث الروح في صور أفلام وكالة «ناسا» وتحسينها بأعلى جودة ممكنة، في حين يناقش دان وينترز تغطية الرحلات الخارجية لرواد الفضاء مع التركيز على برنامج «أرتيمس».

فيما يقدم تشيب دوهرتي، مهندس أنظمة المركبات الفضائية سابقاً، حواراً بعنوان «المكوك الفضائي: مستعد للإقلاع»، عبر نظرة متعمقة حول المكوكات الفضائية مع مناقشة دور المحركات الصاروخية المستخدمة في تشغيلها، باعتبارها محركات ذات أداء عال قابلة لإعادة الاستخدام وتعمل بالوقود الدفعي السائل.



صور بعثات «أبولو»بدوره، يتحدث جون آنغرسون في حوار بعنوان «مهمة المكوك الفضائي إس تي إس-72 التابع لوكالة ناسا»، عن الفرصة التي حظي بها لمراقبة العلاقات والروابط الوثيقة بين رواد الفضاء الستة المشاركين في المهمة خلال عمليات التحضير لها، عارضاً عدداً من الصور التي تم الاحتفاظ بها في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية، وما تقدمه من لمحة فريدة عن حياة رواد الفضاء في تلك المهمة.

ويستضيف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» حفل توقيع كتاب «إعادة إحياء صور أبولو» للمصور آندي سوندرز، متيحاً لعشاق الفضاء وجامعي فنون الصور الفضائية فرصة لقائه والحصول على نسخة موقعة من كتابه، الذي يتضمن 400 صفحة من الصور الفوتوغرافية لمهام وبعثات «أبولو» إلى القمر، بعد الانتهاء من تحسين كل صورة منها رقمياً ونشرها في أعلى جودة.