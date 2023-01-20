السبت 21 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

العثور على جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام في ولاية ماريلاند

العثور على جمجمة حوت تعود إلى 12 مليون عام في ولاية ماريلاند
20 يناير 2023 18:17

عُثِر عند شاطئ في خليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأميركية على متحجرة جمجمة حوت تعود إلى نحو 12 مليون عام، وفقاً لما أفاد به متحف محلي.
وأوضح متحف "كالفرت مارين ميوزيوم" في بيان أن رجلاً من ولاية بنسلفانيا يدعى كودي غودارد هو الذي اكتشف الجمجمة في أكتوبر فيما كان يبحث عن متحجرات وأسنان سمك القرش، وهو نشاط شائع في المنطقة.
وقال رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف ستيفن غودفري "شعرنا بأننا فزنا بكأس العالم لعلم الإحاثة!".
وأضاف أن "من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني" ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة، مشيراً إلى أن معرفة ذلك لن تكون ممكنة "إلا عندما يصبح متاحاً درس الجمجمة".
وشرح المتحف أن استخراج وتحريك الجمجمة التي كانت مغروسة في كتلة من الرواسب استغرق شهرين. ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الكتلة نحو 295 كيلوغراماً.
وأشار المتحف إلى أنها المتحجرة الأكثر اكتمالاً لجمجمة حوت تم العثور عليها في منطقة كالفرت كليفس، مشيراً إلى أن اسم "كودي" الذي أُطلق عليها هو اسم مكتشفها.
وأفاد غودفري بأن الجمجمة نُقلت إلى مختبر المتحجرات بالمتحف وسيستعان بأدوات خاصة لاستخراجها من الرواسب ، وهي عملية تستغرق بضعة أشهر.

أخبار ذات صلة
العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المصدر: آ ف ب
الحيتان
ديناصورات ومتحجرات
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة القمرية
اليوم 16:26
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
الرياضي
أبوظبي.. بطل «سوبر» الأرجنتين
اليوم 16:20
ديوكوفيتش يواصل المشوار
الرياضي
ديوكوفيتش يواصل المشوار
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©