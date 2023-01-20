"جوجل" تستغنى عن 12 ألف وظيفة

ذكرت شركة "ألفابت" ، الشركة الأم لـ"جوجل"، أنها ستستغنى عن حوالي 12 ألف وظيفة، أي أكثر من 6% من قوتها العاملة بمختلف أنحاء العالم، لتصبح أحدث الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، التي تخفض التكاليف، بعد سنوات من النمو الواسع والتوظيف.

وقال الرئيس التنفيذي ، سوندار بيتشاي للموظفين، في رسالة بالبريد الالكتروني، اليوم الجمعة، إن التقليص سيؤثر على الوظائف عالميا، وعبر الشركة بأكملها، مشيرا إلى أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن القرارات، التي قادتنا إلى هنا"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وارتفعت أسهم شركة "الفابت" بنسبة 1.8%، خلال التداول، قبل فتح سوق الأوراق المالية، في نيويورك، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن هذا الخفض. كانت الأسهم قد تراجعت بنحو 30%، خلال العام الماضي.

وبعمليات التسريح التي أعلن عنها ، تنضم "جوجل" إلى شركات عملاقة أخرى في مجال التكنولوجيا، خفضت بشكل كبير من عملياتها، وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم. كانت شركات "ميتا بلاتفورمز" و"تويتر" و"أمازون" قد خفضت جميعا عدد موظفيها.