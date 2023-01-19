أطلس.. يمارس الجمباز ويتسلق الشدات المعدنية

أبوظبي (وكالات)

بخصائص بشرية وقدرات بدنية مشابهة لحد كبير لقدرات البشر، تطرح شركة بوسطن ديناميكس قريباً الروبوت أطلس، الذي أدخلت عليه تعديلات جوهرية جعلته قادراً على ممارسة رياضات الجمباز وغيرها من الرياضات.

وقدمت الشركة المنتجة لروبوت أطلس مقطع فيديو يوضح المهارات التي يتمتع بها، حيث ظهر في الفيديو وهو يتسلق شدة معدنية ويساعد إنساناً يعمل في منصة عالية ونسي أدواته، وقام الروبوت بكل مهارة وخفة بإيصال الأدوات للعنصر البشري.

ويقدم الفيديو تفاصيل صغيرة في الروبوت، منها شكل مقبض اليد وقدرة الروبوت على إلقاء جسم ثقيل بدقة لإكمال مهمة.