الجمعة 20 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«ناسا» و«بوينج» تطوران طائرة مستدامة

«ناسا» و«بوينج» تطوران طائرة مستدامة
20 يناير 2023 01:54

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
"ناسا" و"بوينج" تصممان طائرة ركاب جديدة بمواصفات متميزة
طيران الإمارات تستثمر 1.5 مليار درهم في المنشآت الهندسية

تعتزم وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» وشركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينج»، التعاون في تصميم طائرة ركاب جديدة أقل استهلاكاً للوقود وإصداراً للانبعاثات الغازية. وقال بيل نيسلون مدير «ناسا»: «منذ البداية، ناسا معكم عندما تطيرون.. ناسا لديها الشجاعة لكي تطير أبعد وأسرع وأعلى. وأثناء عمل ذلك، تجعل ناسا الطيران أكثر استدامة ويمكن الاعتماد عليه. إنه جزء من تكويننا الأساسي».
ووفق الشراكة، تستثمر «ناسا» على مدى 7 سنوت، 425 مليون دولار لإنتاج واختبار نموذج كامل للطائرة الجديدة، في حين تسهم بوينج وشركاؤها ببقية تمويل المشروع المقدر بنحو 725 مليون دولار.

ناسا
بوينج
شركة بوينج
وكالة الفضاء الأميركية
الانبعاثات الغازية
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
صواريخ هيمارس المتطورة
عربي ودولي
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة ضخمة لأوكرانيا
اليوم 08:25
ماريا برانياس موريرا
دنيا
تعرف على أكبر شخص سنا في العالم
اليوم 08:17
طائرات جاثمة على مطار في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تكشف سبب تعطل آلاف الرحلات الجوية
اليوم 08:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©