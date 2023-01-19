«ناسا» و«بوينج» تطوران طائرة مستدامة

واشنطن (د ب أ)

تعتزم وكالة الفضاء والطيران الأميركية «ناسا» وشركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينج»، التعاون في تصميم طائرة ركاب جديدة أقل استهلاكاً للوقود وإصداراً للانبعاثات الغازية. وقال بيل نيسلون مدير «ناسا»: «منذ البداية، ناسا معكم عندما تطيرون.. ناسا لديها الشجاعة لكي تطير أبعد وأسرع وأعلى. وأثناء عمل ذلك، تجعل ناسا الطيران أكثر استدامة ويمكن الاعتماد عليه. إنه جزء من تكويننا الأساسي».

ووفق الشراكة، تستثمر «ناسا» على مدى 7 سنوت، 425 مليون دولار لإنتاج واختبار نموذج كامل للطائرة الجديدة، في حين تسهم بوينج وشركاؤها ببقية تمويل المشروع المقدر بنحو 725 مليون دولار.