نجوم الخليج: انتظرونا في رمضان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعلنت نخبة من نجوم الدراما الخليجية عن تصوير مسلسلاتها التي تنافس بها في «ماراثون رمضان 2023»، ودخل معظم النجوم في سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير أعمالهم. وكشف بعضهم عن الملامح المبدئية لأحداث المسلسلات وأبطالها، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركوا متابعيهم بلقطات وصور من خلف كواليس التصوير، كعنصر جذب وتشويق، وعلقوا بعبارة «انتظرونا في رمضان».

تشهد الفترة الحالية نشاطاً بين صنّاع الدراما في دول الخليج، إذ يجري تصوير العديد من المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، حيث أعلن الممثل مرعي الحليان عن بدء تصوير المسلسل الإماراتي الجديد «أهل الدار» الذي يشارك في بطولته كل من أحمد الجسمي وأحمد الأنصاري ومروان عبدالله وهدى الغانم وريم حمدان وخليفة البحري، وهو من إنتاج أحمد الجسمي وإخراج عمر إبراهيم، ونشر الحليان مقطع فيديو من خلف الكواليس، مدوناً عليه «المطلوبون في أهل الدار»، وتظهر صور لتقارير طبية لـ4 أبطال، وهم الجسمي والحليان والأنصاري ونصر حماد، ما يوضح أن العمل ستدور أحداثه بين الاجتماعي والكوميدي.

مجاريح

ونشر المؤلف الإماراتي جمال سالم صورة تجمعه بالممثلة القديرة سعاد عبدالله، وكتب «مع القامة سعاد عبدالله في عمل جديد لرمضان المقبل وهو «مجاريح»، ويشارك في بطولة المسلسل أسمهان توفيق وهند البلوشي وهنادي الكندري وعبد الإمام عبدالله، وهو من إخراج عيسى ذياب، ويتم تصوير العمل في الكويت، ويستعرض عدداً من القضايا الاجتماعية في إطار درامي إنساني.

بطن وظهر

وكشف الممثل الإماراتي أحمد الجسمي عن مشاركته في بطولة المسلسل الخليجي «بطن وظهر»، الذي يناقش عدة قضايا اجتماعية وإنسانية في قالب درامي كوميدي، وأكد الجسمي أنه تم الانتهاء من تصوير العمل في الكويت، ويشارك في بطولته من البحرين سعاد علي وزينب غازي، ومن السعودية عبدالمجيد الرهيدي وروان الطويرقي، ومن الكويت طارق المانع ومحمد عاشور وشملان المجيبل وشهد سلمان وزينب كرم ونور محمود، وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج سعود بو عبيد، لافتاً إلى أن هذه التوليفة من الممثلين تقدم تجربة فنية غنية بالشخصيات والأحداث.

ويظهر الجسمي في المسلسل بشكل مغاير ومختلف عن الأدوار التي قدمها سابقاً، حيث يجسد شخصيتين توأم، هما «سهيل» الذي لديه 4 بنات توأم، و«سلامة» الذي لديه 4 أولاد توأم، ويحاول «سهيل» تربية الأولاد وتوفير حياة كريمة لهم وسط ظروف الحياة الصعبة التي يعيشها، خصوصاً بعد وفاة شقيقه التوأم «سلامة».

منزل 12

ويطل الممثل القدير سعد الفرج على جمهوره في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «منزل 12»، الذي أعلن مخرجه مناف عبدال، وهو من تأليف محمد النشمي، ويشارك في بطولته نور وفاطمة الحوسني وبثينة الرئيسي وأمل محمد وفتات سلطان وأحمد العونان، وهو دراما اجتماعية معاصرة، يتضمن خطوطاً عدة، منها التراجيدي والكوميدي، ويمزج بين الغموض والتشويق لمعرفة سر «منزل 12».

«قرة عينك»

أعلنت الممثلة القديرة حياة الفهد عن مشروعها الدرامي الجديد «قرة عينك»، وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي اجتماعي، حول سيدة تقضي عقوبة في السجن لارتكابها جريمة، وتتورط في إحدى القضايا، وتظهر في ملصق العمل وهي خلف القضبان الحديدية ترتدي الملابس البيضاء بانتظار المحاكمة.

يشارك في بطولة المسلسل كل من ريم عبدالله وعبد العزيز نصار وصلاح الملا وسعاد علي، وهو من تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد.