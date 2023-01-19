«ليجولاند دبي».. مسارِح المرَح

نسرين درزي (أبوظبي)

كثيرة التجارب التي يمكن أن تنعم بها العائلة عند زيارة «ليجولاند دبي»، وجهة المغامرات الاستثنائية والمصممة خصيصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً. وهنا يمكن الاستمتاع بأكثر من 40 لعبة تفاعلية وعرضاً ومرفقاً وخيارات بناء، حيث يُعرض ما يزيد على 15 ألف مجسّم ليجو مؤلّف من نحو 60 مليون مكعّب. وتتواصل جرعات الاستمتاع مع زيارة «ليجولاند المائية» في الموقع نفسه، أو اختيار الإقامة في فندق ليجولاند الذي افتُتح حديثاً ويُعتبر وجهة الضيافة الحصرية للصغار.

6 مناطق متفرِّدة

الجولة في منتجع ليجولاند دبي، لا تقتصر على أجواء اللهو والاستمتاع، وإنما تشمل رحلات استكشاف تثقيفية توفرها 6 مناطق متفرِّدة تقدم كل منها تجربة ترفيهيه وتعليمية تثري أوقات الزوار الصغار وتجعلها لا تُنسى:البداية من «ليجو سيتي»، مدينة تُتيح المشاركة في عدد كبير من فرص التعلم المرحة، بما فيها قيادة طائرة في «مطار ليجو سيتي»، وتوجيه قارب في «مدرسة القوارب»، وإنقاذ مبنى يحترق في «أكاديمية الإنقاذ»، والحصول على رخصة في «مدرسة تعليم القيادة». أما أرض الممالك، فتُتيح للفرسان والأميرات استكشاف أرض من العصور الوسطى، وخوض تجربة «القطار الأكبر» الذي تصل سرعته إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويصطحب المغامرين في رحلة عبر قلعة الملك المليئة بمجسمات الليجو. بالوصول إلى أرض الخيال، فهي مثالية للأطفال لقضاء ساعات في التسابق ضمن تجربة «البناء والاختبار» وفي «أكاديمية ليجو للبنائين»، حيث يمكنهم تعلم «برمجة الروبوتات»، وكذلك الاستمتاع بملعب «وادي دوبلو» المجهز «بقطار دوبلو السريع»، والدوران في لعبة اللفائف. وتضم المنطقة «استوديو ليجو»، وهو المسرح الوحيد في المنطقة الذي يمكن فيه مشاهدة 3 أفلام ليجو حصرية رباعية الأبعاد.

20 مليون مكعّب

في أرض المغامرة، يمكن للمستكشفين الاستمتاع بـ «مغامرة الغواصة» أثناء استكشاف الحياة البحرية، بما فيها أسماك القرش والراي. ويمكن لمحبي المغامرات المائية تجربة «سباق الأمواج» في إطار مغامرة «المملكة المفقودة». وتُعتبر المدينة المصغرة، موطن الأفكار الإبداعية وأول مدينة داخلية مكيَّفة على مستوى حدائق ليجولاند في العالم. وتضم أكثر من 20 مليون مكعّب ليجو ومجموعة مجسّمات لأبرز المعالم في الإمارات والعالم، بينها برج خليفة أطول مجسّم مبنى في العالم مصنوع من ليجو، الأهرامات المصرية، وتاج محل. ويشكل «المصنع» نقطة انطلاق رحلة المرح، حيث تتعرف العائلات على كيفية صناعة مكعّبات الليجو، وفيه «المتجر الكبير» الذي يوفر أكبر مجموعة من منتجات ليجو في المنطقة لجمع الرؤوس والأجسام والأطراف لصنع الشخصيات المفضلة.

احتفالات

في حديثها لـ «الاتحاد»، ذكرت جوليا ديكين مديرة إدارة التسويق في منتجع ليجولاند دبي، أنه من خلال زيارة اليوم الواحد لحدائق ليجولاند أو من خلال إقامة ممتعة في فندق ليجولاند، يمكن للأطفال عيش لحظات لا تُنسى، حيث تحرص الوجهة الترفيهية العائلية على تقديم كل جديد على مدار العام، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمقابلة شخصيات الليجو والمشاركة في ورش العمل الإبداعية. وأوضحت أن المنتجع يتميز ليس فقط بألعاب الركوب ومناطق الجذب في الحدائق، وإنما كذلك بفعالياته بطابع الليجو، ومنها عيد الاتحاد واحتفالات الشتاء واحتفالات السنة الصينية في حديقة ليجولاند دبي، وفعاليات الصيف التي تقام في حديقة ليجولاند المائية.

مفاتيح الغرف

العائلات الباحثة عن تجربة ترفيه مثالية، أصبح بإمكانها اختيار المكوث في فندق ليجولاند ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بحيث يمثل وجهة عطلات مثالية لصغار السن، بما يوفره من خدمات ومرافق حصرية.

تبدأ الرحلة منذ اللحظة التي يصل فيها الضيوف الصغار إلى الفندق، حيث يُدعَون لتسجيل وصولهم في المكان المخصص والمناسب لطولهم لتسلُّم مفاتيح غرفهم. وفي الردهة يجدون المرح بانتظارهم في منطقة اللعب على شكل قلعة ضخمة، ومع ورش عمل ليجو الإبداعية التي تقدم تجارب مسلية ومحفزة للابتكار والخيال.

312 قدماً

على بعد خطوات من «ليجو سيتي» تقع حديقة «ليجولاند المائية»، لتقدم للأطفال وآبائهم مرافق انزلاق مليئة بالمرح، وقد صمِّمت لتوفر تجربة تفاعلية ليوم كامل لأفراد الأسرة، مع 20 منزلقاً مائياً، بما فيها «نهر بناء الطوافات»، حيث يمكن استخدام مكعّبات ليجو طرية قبل السباحة في نهر يطل على الحديقة بأكملها. كما يمكن بناء السفن باستخدام عدد لا يحصى من المكعّبات قبل اختبار تصميمها في المياه. وتقدم «ليجولاند المائية» مجموعة مرافق آسرة، بينها: مسبح أمواج LEGO، مسبح أمواج DUPLO، سفاري الرشاشات المائية DUPLO، رشاشات مزوح، الأنابيب المزدوجة، الزلّاقة العملاقة بارتفاع 60 قدماً، والزلّاقة الحمراء التي تمكِّن أفراد العائلة من الركوب معاً في طوافة ضخمة، والانطلاق عبر مسار متعرّج بطول 312 قدماً في نصف أنبوب قطره 11 قدماً

130 خطوة

تكتمل مغامرة ليجو المشوقة مع المزيد من الأنشطة الترفيهية، والتي تضم حوض سباحة في الهواء الطلق، كما ينتظر الضيوف عالم ممتد من الترفيه في «ليجولاند دبي» الترفيهية و«ليجولاند المائية» اللتين تقعان فقط على بعد 130 خطوة طفل من فندق ليجولاند.

وكل إقامة، تمنح العائلات إمكانية الوصول إلى واحدة على الأقل من حدائق ليجولاند، بالإضافة إلى متنزهات «دبي باركس آند ريزورتس» الأخرى، والتي تضم «موشنجيت دبي» و«بوليوود باركس دبي».

الأكبر والأصغر

أكبر مجسّم ليجو في الحدائق، هو مجسّم التنين المصنوع من 395.251 مكعّباً، وأصغر مجسّم هو «مينيلاندر» المؤلف من 20 مكعّب ليجو فقط.

«الغوّاصة المميزة» هي مغامرة متفرِّدة لاستكشاف الحياة البحرية، وتضم أكثر من 2.200 كائن بحري، أكبرها سمك القرش بطول 1.5 متر، وأصغرها سمك أزرق بطول 2 سنتيمتر.