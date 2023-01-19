تشارليز ثيرون.. كيف دخلت الفن؟

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت النجمة تشارليز ثيرون (47 عاماً)، أن الصدفة كانت وراء دخولها عالم الفن، فقد انتقلت من جنوبي أفريقيا إلى هوليوود عندما كانت في الـ 18 من عمرها، ولم تكن تملك سوى 400 دولار، حيث عملت كعارضة أزياء. وعندما تلقت شيكاً بعد تقديمها أحد العروض وذهبت لتصرفه من البنك، تم رفضه، حتى جاء رجل نبيل وحاول مساعدتها، وهو جون كروسبي متعهد مصالح الفنانين في هوليوود. وقالت إن هذا الموقف جعلها في المكان والوقت المناسبين، إذ إنها لو لم تقابل جون لا تعرف أين كانت ستصبح الآن. وحسب موقع The things الأميركي، تُعتبر النجمة الحاصلة على الجنسية الأميركية، من أعلى النجوم أجراً في العالم، وحازت العديد من الجوائز، وتُقدر ثروتها بـ170 مليون دولار.