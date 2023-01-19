برامج ودراما هادفة على «قناة أبوظبي» وتطبيق «ADtv»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لقناة أبوظبي في يناير الجاري، والتي تأتي ضمن حملة «لا يفوتك» لعام 2023، وتضم باقة متنوعة من البرامج والأعمال الدرامية المتميزة، تعكس استراتيجية أبوظبي للإعلام المرتكزة على تلبية تفضيلات الجمهور وتقديم محتوى إعلامي رقمي ومبتكر يواكب تطلعاته واهتماماته.

تقدم قناة أبوظبي مجموعةً متنوعة من المسلسلات والبرامج، من بينها ثلاثة مسلسلات هي «أعمل إيه» و«انحراف» و«حواجز مبعثرة»، وعدد من إنتاجات أبوظبي للإعلام الأصلية أبرزها «Master of E-sports» و«أحلى لوك»، بالإضافة إلى المواسم الجديدة من برامج «المغرد» و«Win the Crowd 2» و«زهرة الخليج» وغيرها.

وتُعرض مسلسلات وبرامج الدورة البرامجية الجديدة لقناة أبوظبي مجاناً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «ADTV» المتوفر على منصات «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«آبل ستور» و«جوجل بلاي»، مع توفر خدمة البث المباشر التي تتيح فرصة متابعة جميع البرامج والمسلسلات.

كوميدي مصري

يطرح المسلسل الكوميدي المصري «أعمل إيه»، عدداً من القضايا المهمة التي تخص العائلة، منها مشاكل الأبناء وتعليمهم، والتحديات الجديدة التي أصبحت تواجه الآباء في تربيتهم، من بطولة خالد الصاوي وصابرين وتأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد، ويعرض ابتداءً من 15 يناير في السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

فيما تتناول الدراما المصرية المشوقة «انحراف» قصة طبيبة نفسية تقابل في عيادتها حالات متنوعة تعكس خفايا النفس البشرية وما فيها من شرور وطبائع فاسدة، ما يولّد بداخلها شعوراً بالمسؤولية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا بنفسها من خلال لعب دور القاضي والجلاد، والمسلسل بطولة روجينا وأحمد صفوت، ويُعرض يومياً عدا الأربعاء والجمعة اعتباراً من 4 فبراير المقبل في الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات على تطبيق ADtv وقناة أبوظبي.

«حواجز مبعثرة»

تعرض قناة أبوظبي المسلسل الخليجي القصير «حواجز مبعثرة» الذي يسلط الضوء على جائحة «كوفيد-19» كحدث عالمي كان له أثر كبير في تغيير سلوك البشر وفرض حقائق جديدة على المجتمعات، ويروي قصة «ناصر» وهو أحد الأشخاص الذين رفضوا تصديق وقبول الخطر الجسيم الذي يسببه فيروس «كورونا» حتى توفيت والدته بسبب الفيروس، فيقع في دوامة إلقاء اللوم على نفسه ويمتنع عن تقبل الواقع الجديد، إلا بعد أن يدرك المعنى الحقيقي لوحدة الأسرة والمجتمع، فيسعى جاهداً لتحسين حياته تكريماً لوالدته.

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من الممثلة الإماراتية سلامة المزروعي والممثلين العُمانيين إبراهيم الزدجالي وبلقيس البلوشي وعصام الزدجالي وأمينة عبد الرسول ورايد معبيله، وسيتم بدء عرضه ابتداءً من 3 فبراير في الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات.

تجربة فريدة

تستقطب قناة أبوظبي جمهور الشباب في برنامج المسابقات الترفيهي الخاص بالرياضات الإلكترونية الأول من نوعه «Master of E-sports»، ليقدم تجربة فريدة من نوعها تجمع أفضل الفرق واللاعبين في المنطقة، للمنافسة والفوز بلقب أبطال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفوز بجائزة نقدية قيمة، ويعرض البرنامج الذي يقدمه فريد جراح كل يوم سبت على قناة أبوظبي 7:30 مساءً مع حلقة جديدة يومياً من الاثنين إلى الجمعة على تطبيق ADtv اعتباراً من 14 يناير الجاري.

«أحلى لوك»

تعرض قناة أبوظبي برنامجها الجديد «أحلى لوك»، وهو برنامج واقعي يرتكز على رحلة المشتركات للتعرف على طرق الحصول على اللوك المثالي للمرأة بطريقة محترفة ومبدعة، حيث تمر المشتركات بمراحل مختلفة في ورشة العمل واستوديو التصميم، وتنتهي الحلقة بأجمل لوك متكامل ممكن أن تعتمده أي سيدة في إطلالتها اليومية بعد الوقوف أمام الحكام لإبداء رأيهم وتعليقاتهم بطريقة التنفيذ والمراحل التي مرت بها المشتركات. يُعرض البرنامج المميز بطابعه الترفيهي ابتداءً من 24 يناير الجاري في العاشرة ليلاً بتوقيت الإمارات، وهو من تقديم رنيم التركي.

مواسم جديدة

تستمر قناة أبوظبي وتطبيق ADTV بعرض مواسم جديدة من البرامج الحوارية «المغرد» و«مع بو شعيل» و«من القلب»، والبرنامج الثقافي «لغتنا»، بالإضافة إلى البرامج الموجهة لفئة الشباب «على الطريق» و«Win the crowd 2»، إلى جانب البرنامج الرياضي «الكورة weekly»، والبرنامج الإخباري «30 دقيقة»، وبرنامج «زهرة الخليج» وبرنامج «Yalla Social».