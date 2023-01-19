تجارب حرفية ملهمة في صناعة البشت والسدو والسعفيات

الشارقة (الاتحاد)

أكد نخبة من الخبراء والباحثين الإماراتيين والعرب المتخصصين في مجال التراث الشعبي، والمشاركين في ملتقى الشارقة الدولي للحرف التقليدية، أن بلدان الوطن العربي تزخر بنماذج وتجارب ملهمة عبر التاريخ في عدد من الصناعات الحرفية التقليدية المرتبطة بالنسيج، ومن أهمها صناعة البشت والسدو والسعفيات، ودعوا إلى دعم مثل هذه الحرف واستدامتها وحشد الإمكانيات والموارد لمواجهة التحديات التي تواجهها، تقديراً لدور مثل هذه الحرف في حفظ التراث الوطني والعربي، وإسهامها الكبير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وفي إطار فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للملتقى في دورته الثالثة عشرة، والتي ينظمها معهد الشارقة للتراث على مدى يومي 18 و19 يناير الجاري تحت شعار «النسيج والسجاد»، بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبمشاركة 17 جهة عربية ودولية، عقدت مجموعة الجلسات الثقافية الثرية التي ركزت على صناعات البشت والسدو والسعفيات في العالم العربي.