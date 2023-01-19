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«أوفو» الترفيهي في عرض مذهل بدبي

«أوفو» الترفيهي في عرض مذهل بدبي
19 يناير 2023 19:08

دبي (الاتحاد)

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حقق عرض «أوفو» من سيرك «دو سوليه»، نجاحاً كبيراً خلال تقديمه على مدار الأسبوع الماضي في صالة كوكا كولا أرينا، حيث أخذ الجمهور في رحلة إلى العالم المذهل للحشرات من خلال أداء مسرحي استثنائي ونابض بالحياة.
اختتم «أوفو» عرضه الترفيهي، أمس، بعد أن قدم للزوار في دبي فرصةً مذهلة للاستمتاع بالحركات البهلوانية المبتكرة، واستكشاف جمال التنوع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته من خلال عرض الألعاب البهلوانية الذي يسلط الضوء على الشخصيات والأشكال الفريدة لأنواع الحشرات المختارة، وذلك على أنغام الموسيقى الرائعة.
وقد انطلق عرض «أوفو» الترفيهي في مونتريال الكندية عام 2009، واستمتع بمشاهدته 7 ملايين متفرج في 26 دولة مختلفة و155 مدينة، ما يجعله أحد أكثر العروض المسرحية شهرةً في العالم.
واستقطب العرض الفريد طوال أيامه عدداً كبيراً من جماهير دبي، بما فيهم العائلات والأصدقاء ومحبو الترفيه من جميع الأعمار، ويأتي نجاحه الاستثنائي بفضل فكرته الفريدة التي تشبع فضول الحاضرين في التعرف على عالم الحشرات المذهل وجوانب حياتها المختلفة.

 

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