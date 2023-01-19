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مأساة تهز تونس.. غرق 3 أطفال من عائلة واحدة في حوض مائي

تعبيرية
19 يناير 2023 17:30

توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وخمسة أعوام، إثر سقوطهم في حوض مائي مكشوف مخصص للري، في حادثة أليمة هزت ولاية سيدي بوزيد بتونس. لقي الأطفال الثلاثة حتفهم أمس الأربعاء بمنطقة المكارم التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، بعد سقوطهم في حوض مائي ملك العائلة يبعد نحو 20 مترا عن مقر سكنهم.
ومن بين الضحايا شقيقان في سن ثلاثة وخمسة أعوام ومعهم ابن خالهم في سن أربعة أعوام. ووفق المعلومات، التي نشرتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كان الضحايا بصدد اللعب وبادروا بمحاولة التقاط كرة سقطت في الحوض إلا أن ارتفاع مستوى الماء غمرهم في غفلة من أهاليهم وتسبب في وفاتهم غرقا.
وأفادت الوزارة بأن الأطفال ظلوا غرقى في الحوض قرابة الساعة، ما أعدم تماما فرص إنقاذهم، ليتم نقلهم بعد التفطن إليهم إلى الطب الشرعي.
وتعيد الحادثة إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان خمسة  أعوام الذي فارق الحياة في فبراير 2022، اثر سقوطه في بئر عميقة ومكشوفة وفشل محاولات إنقاذه على الرغم من عمليات حفر مكثفة حبست أنفاس العالم على مدى خمسة أيام.

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المصدر: وكالات
أطفال
تونس
غرق الأطفال
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