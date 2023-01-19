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دنيا

ماذا يفعل الدجاج المقلي بجسم الإنسان؟

موضوعية
19 يناير 2023 15:15

الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، وهو من بين الأطعمة الأكثر شيوعا في العالم، لكن هذا الغذاء قد يصبح مؤذيا بشكل كبير، في حال جرى تحضيره بطريقة غير صحية مثل القلي في الزيت.

وبحسب موقع "إيت ذيس"، فإن تناول الدجاج المقلي لا يخلو من مخاطر صحية كبرى، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

وتقدم الكثير من المطاعم، الدجاج المقلي إلى جانب بطاطس مقلية ومشروبات غازية، وهذا الأمر يزيد الطين بلة، فيتفاقم الأذى الذي يلحق بالصحة.

وتجذب وجبات الدجاج المقلي الكثير من الزبائن، بفعل سعرها المنخفض، وبحكم كونها من الأطعمة السريعة التي يمكن تناولها في مدة قصيرة على غرار السندويتشات.

وبحسب خبراء الصحة، فإن الدجاج المقلي يحدث تأثيرات سيئة للغاية، من بينها:

    رفع مستوى الكوليسترول في الدم:

تفقد قطع الدجاج  جزءا من السوائل الموجودة في جزئها الخارجي، خلال عملية القلي، فتصبح مليئة بالدهون المتحولة وما يعرف بالكوليسترول السيء.

وفي حال أكثر الفرد من تناول الدجاج المقلي، فإن طبقات من الدهون ستتراكم على جدران الشرايين، مفاقمة بذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.

    زيادة الوزن بشكل تدريجي:

إذا كنت ممن يتناولون الدجاج المقلي باستمرار، فأنت معرض لزيادة الوزن بشدة، لأن الوجبة الواحدة تضم عددا كبيرا من السعرات الحرارية، كما أن تحضيرها يجري في الزيت، بعد طمرها في الطحين.

في بعض الأحيان، قد تكون وجبة صغيرة من الدجاج المقلي في حدود ألف سعرة حرارية، أي ما يقارب أو يفوق نصف احتياج الفرد من السعرات الحرارية في اليوم الواحد، على الأغلب.وفق سكاي نيوز.

    السكري:

الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تقود بشكل مباشر إلى الإصابة بالسكري، وهو ما يعني أن مرضا مزمنا يتربص بمن يكثرون من تناول الدجاج المقلي.

هذا دون الحديث عن عادة تقديم الدجاج المقلي مع الخبز ومشروبات غازية تضم نسبة عالية جدا من السكر.

    تغير في المزاج:

يؤثر تناول الدجاج المقلي على إنتاج البكتيريا التي يحتاج إليها الجهاز الهضمي لدى الإنسان حتى يعمل بشكل جيد.

وبحسب الموقع، فإن تفاعل الهرمونات الذي يحصل في الجسم، إثر تناول الدجاج المقلي، يؤدي إلى تعكير المزاج.

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المصدر: وكالات
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مرض السكري
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