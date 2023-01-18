الخميس 19 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«حمدان للتصوير» تُعلن محاور دورة «التنوّع»

«حمدان للتصوير» تُعلن محاور دورة «التنوّع»
19 يناير 2023 01:44

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماع لمستشاري الأمن الوطني في البحرين والولايات المتحدة وإسرائيل
ثاني الزيودي يؤكد أهمية تحرير التجارة الدولية كمحفز حيوي للنمو

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الثانية عشرة، والتي تأتي تحت عنوان «التنوّع»، حيث كشف علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيس، معتبراً أن الجائزة تعمل دوماً على تطوير أدواتها وتحديث مخزونها المعرفيّ والمهاريّ سعياً لتحقيق رؤيتها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز الوعي بدور الصورة في صناعة الحضارة ومدّ جسور التواصل بين الشعوب، وأضاف «مع إطلاقنا للدورة الثانية عشرة، ننظرُ للمشهد الفنيّ والثقافيّ بتفاؤلٍ وتحمّل لمسؤولية عرض القضايا ذات الأولوية، بأساليبَ مدروسة للحفاظ على جودة التواصل والتفاعل مع مجتمعات المصورين حول العالم. كما كَشَفَ بن ثالث عن محور «الفن الرقميّ»، الذي اعتبره فرصةً بصريةً لأصحاب الرسائل ذات المعاني المُكثّفة، حيث يمكنهم تقديم أعمالٍ مُشبعة بالمعاني والدلالات من خلال تشكيلات رقمية تُعزِّز تأثير فكرة العمل الفنيّ.
وعن المحور الرئيسي للدورة الثانية عشرة، قال بن ثالث: مستجدات الأحداث العالمية من المُحرّكات الرئيسة لترتيب الأولويات بين القضايا الشاغلة للجمهور على الصعيدين الفنيّ والثقافيّ، من هذا المُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة «التنوع» كضرورة فكرية وثقافية مُلحّة على المشهد العالمي، وكأرضية للفكر التعايشي ولمبدأ التسامح وقبول الآخر وتقدير الاختلاف، وعلى الفنون أن تلعب دورها بكامل طاقتها للارتقاء بجودة الاتصال البشري ومواجهة الأدوات المُضادة لازدهار التواصل الحضاري، كالتطرّف والعنصرية وغيرها. 
للعام السابع على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل. وتشهد الدورة الثانية عشرة الظهور السادس لفئتين في الجوائز الخاصة هما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» و«جائزة الشخصية/ المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة»، حيث تستهدف الأولى المحرّرين والناشرين والمدوّنين والمروّجين وصُنّاع المحتوى الفوتوغرافي المطبوع/ الإلكتروني ذو التأثير الإيجابي الواضح والملموس، وأصحاب مؤسسات أغنت عالم الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما هو عليه اليوم، ويدخل فيها أيضاً أصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثّرون، بينما تُمنح الثانية لإحدى الشخصيات الصاعدة من الشباب أو المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة والتي تُمثّل أملاً واعداً لصناعة الفوتوغرافيا في بلدها أو منطقتها أو في العالم أجمع، هذا بجانب الجائزة التقديرية والتي تُمنح لشخصياتٍ أسهمت في تطوير فن التصوير وقدّمت خدماتٍ جليلة للأجيال الجديدة، التي تسلّمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية السامية من خلال عدسة الإبداع لتنال جائزة التقدير.
تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءاً من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2023.

جائزة حمدان للتصوير
دبي
الإمارات
جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي
التصوير الضوئي
التصوير
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن 24 يناير
الإمارات
نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن 24 يناير
اليوم 16:39
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
الرياضي
«أبوظبي للجولف» تنظم حملة لتنظيف شاطئ ياس نورث
اليوم 16:30
محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
"محمد بن راشد للفضاء" يكشف عن موعد إطلاق أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب
اليوم 16:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©