أسماء جلال: زوجة «معاوية».. أصابتني بالرعب

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية أسماء جلال أولى تجاربها في الدراما التاريخية، من خلال مسلسل «معاوية»، وتعتبره بمثابة تحدٍّ لها لأنها تؤدي دورها باللغة العربية الفصحي للمرة الأولى،إضافة إلى العيش في أجواء التاريخ الإسلامي والذي شهد أحداثاً كانت تقرأها في الكتب.

وقالت أسماء: عندما اختارني المخرج طارق العريان للمشاركة في المسلسل شعرت بالرعب من تجسيد دور «فاختة بنت قرظة» زوجة «معاوية»، وهي شخصية رئيسة في الأحداث. وأضافت: عندما قرأت النص لأول مرة شعرت بأن الشخصية قريبة مني، وفيها جانب إنساني تخفي مشاعرها فيه أكثر مما تظهر، وأنا أحب تقديم هذا النوع من الأدوار. من جهة أخرى، تشارك أسماء في مسلسل «الهرشة السابعة» مع أمينة خليل، الذي يُعرض في رمضان المقبل، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول المرضى النفسيين. وقالت، إنها تعاقدت على المشاركة فى مسلسل «سيب وأنا أسيب» مع هنا الزاهد، وأحمد السعدني، تأليف رنا أبو الريش، وإخراج وائل إحسان ويعرض بعيداً عن الموسم الرمضاني. وانتهت جلال من تصوير مسلسل «ورق التوت»، بطولة شريف سلامة، وتأليف سمر طاهر، إخراج حسام علي، ويدور حول حياة مخرج سينمائي داخل أكاديمية لاكتشاف المواهب، ويحدث له العديد من الأزمات في حياته الأسرية، وتقدم فيه دور راقصة يقع في غرامها المخرج. كما انتهت من تصوير فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، قصة وسيناريو وحوار محمد صادق، ونورهان أبو بكر، وشادي زهران، والعمل مقتبس عن رواية بنفس الاسم للمؤلف محمد صادق.