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مادونا تغني في 35 مدينة

مادونا
19 يناير 2023 01:43

نيويورك (أ ف ب) 

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تستعد مادونا لجولة عالمية كبرى احتفاءً بمسيرتها المهنية التي استمرت أربعة عقود.. وتنطلق جولة نجمة البوب العالمية التي ستشمل 35 مدينة في يوليو المقبل من مدينة فانكوفر بكندا، تليها حفلات في مدن أميركية بينها ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأ يسطع نجمها.
وتُستكمل الجولة التي تحمل عنوان «ذي سيلبرايشن تور» في أوروبا حتى الخريف، مروراً بلندن وبرشلونة وباريس، فيما تنتهي الجولة بحفلة في أمستردام خلال ديسمبر المقبل.. وقالت النجمة البالغة 64 عاماً: أنا متحمسة لتأدية أكبر عدد ممكن من الأغاني طالما جمهوري ينتظر.

ميامي
مادونا
شيكاغو
نيويورك
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