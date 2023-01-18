«شرق آسيا» تحتفي بالسنة القمرية الجديدة

أبوظبي (وكالات)

تعيش عواصم وكبريات مدن دول شرق آسيا أجواء احتفالية مع اقتراب رأس السنة القمرية الجديدة، واكتست المحال التجارية في الصين اللون الأحمر عبر زينات وأدوات للاحتفال خصصت مساحات كبرى لعرضها على الواجهات والأرصفة.

فيما راجت تجارة أشجار البرتقال القزمية في العاصمة الفيتنامية هانوي باعتبار وجودها في المنزل أحد أهم طقوس الاحتفال بالعيد، وشهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا حفلات وعروضاً ترفيهية تحرص المتنزهات ومدن الملاهي على تنظيمها سنوياً.

وتشهد مدن شرق آسيا، خاصة المدن الصينية، منذ أيام حركة تنقل واسعة لقضاء المناسبة وسط الأهل أو في وجهات سياحية، ما أثار مخاوف الدوائر الصحية من زيادة معدلات الإصابة بكورونا.