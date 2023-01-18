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اكتشاف استثنائي.. نيزك ضخم في القطب الجنوبي

اكتشاف استثنائي.. نيزك ضخم في القطب الجنوبي
18 يناير 2023 23:05

أعلنت جامعة بروكسل الحرة اليوم الأربعاء، عن اكتشاف بعثة بقيادة بلجيكا نيزك يزن 6ر7 كيلوجرام في القطب الجنوبي.

وقال بيان صحفي إنه يتم حاليا إزالة الثلج عن النيزك في ظروف تحت السيطرة في مختبر قبل تحليل تركيبه الكيميائي.

وقالت عالمة الجيولوجيا فينيسان ديبايل، التي قادت البعثة، لشبكة "آر تي بي اف" البلجيكية العامة "إنه أمر استثنائي للغاية لأن النيازك التي نجدها عادة تزن ما بين 50 جراما و 10 جرامات. وكلما زاد حجمها ، كانت نادرة". وأضافت "إنها هدية لطيفة للغاية، تم العثور عليها في الساعة الأخيرة من آخر يوم لنا من الحفر".

وقالت الجامعة البلجيكية إن النيزك الذي تكون في حزام الكويكبات كان موجودا في القطب الجنوبي لعشرات الآلاف من الأعوام قبل أن يتم اكتشافه.

وأفادت وسائل إعلام بلجيكية بأن الباحثين اكتشفوا بقيادة ديبايل أكثر من 500 نيزك خلال أسابيع قليلة.

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المصدر: د ب أ
القطب الجنوبي
بلجيكا
النيازك
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