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في حادثة نادرة.. دب قطبي يقتل شخصين في ألاسكا

دب قطبي مع أشباله في ألاسكا
18 يناير 2023 20:10

أعلنت سلطات الأسكا مقتل امرأة وطفل الثلاثاء، خلال هجوم دب قطبي في قرية نائية على الساحل الغربي للولاية الأميركية، في حدث نادر من نوعه.

وقالت شرطة الولاية في بيان إنه "بحسب المعلومات الأولية"، دخل الدب إلى قرية ويلز الصغيرة التي تقطنها بمعظمها مجموعات من السكان الأصليين على ضفاف مضيق بيرينغ، و"طارد العديد من السكان".

وأضافت الشرطة أن "الدب هاجم امرأة وفتى وقتلهما"، قبل "القضاء على الحيوان بنيران أحد السكان"، موضحة أن شرطيين وعناصر متخصصين سيتوجهون إلى مكان الحادث "بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك".

وفي ألاسكا، يقتصر نطاق وجود الدببة القطبية على السواحل الشمالية والغربية البعيدة للولاية. ويشكل تغير المناخ، الذي يتسبب بذوبان موئلها الرئيسي، أي الطوف الجليدي، تهديداً لبقاء الدببة.

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دب قطبي يقتل شخصين في ولاية ألاسكا الأميركية
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
ألاسكا
دب قطبي
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