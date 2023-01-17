الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة أكبر شخص سنا في العالم

لوسيل راندون
18 يناير 2023 01:39

توفيت لوسيل راندون (الأخت أندريه) التي كانت، منذ أبريل 2022، عميدة سن البشرية، خلال نومها ليل الاثنين الثلاثاء في دار رعاية المسنين التي تقيم فيها في مدينة تولون في جنوب فرنسا، على ما قال متحدث مساء الثلاثاء.

وأوضح دافيد تافيلا المسؤول الإعلامي في دار المسنين "سانت كاترين لابوريه"، حيث كانت تقيم "توفيت الساعة الثانية فجرا (الثلاثاء). ثمة حزن كبير لكنها كانت تريد الموت كانت ترغب بلقاء شقيقها مجددا".

ما من هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت أن الشخص هو عميد سن البشرية لكن الخبراء كانوا يجمعون على أن الأخت أندريه كانت الشخص الأكبر سنا في العالم الذي يمكن التحقق من عمره في السجلات المدنية.

وقد أكدت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ذلك في 25 أبريل الماضي بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن 119 عاما.
كانت الأخت أندريه أكدت، في السنوات الأخيرة، أنها ملت من الحياة.

وقد أصبحت مقعدة وفقدت بصرها. ولدت لوسيل راندون في 11 فبراير 1904 في آليس في جنوب فرنسا. وأعربت عن أسفها لفقدانها بعض قدراتها الجسدية.

وروت في أبريل 2022 عندما أعلنت عميدة سن البشرية بعدما كانت تحمل هذا اللقب على المستويين الفرنسي والأوروبي "يقال إن العمل يقتل. لكن، بالنسبة لي، جعلني العمل أستمر، عملت حتى سن الثامنة بعد المئة".

أخبار ذات صلة
وفاة رئيس البرلمان اللبناني الأسبق حسين الحسيني
وفاة أكبر معمرة في الولايات المتحدة
المصدر: آ ف ب
معمرة
وفاة
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©