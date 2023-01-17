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التأمل يحسن أداء الجهاز الهضمي

التأمل يحسن أداء الجهاز الهضمي
18 يناير 2023 00:54

لندن (د ب أ) 

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كشفت دراسة جديدة أن ممارسة التأمل تساعد في تحسين «ميكروبيوتا الأمعاء» وبالتالي أداء الجهاز الهضمي، وتحقق فوائد للصحة البدنية والعقلية. وأشارت وكالة الأنباء البريطانية التي نشرت نتائجها إلى أن التأمل المنتظم والعميق على مدى سنوات يؤدي إلى «إثراء» ميكروبيوتا الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما تساعد في تقليل القلق والاكتئاب وأمراض القلب.. وأكد أكاديميون من الصين وباكستان في بحث نشرته مجلة «جنرال سايكياتري» أن «ميكروبيوتا الأمعاء» تؤثر على المخ والحالة المزاجية والسلوك العام من خلال محور يُعرف بمحور «الميكروبيوتا والأمعاء والدماغ».

التأمل
ممارسة التأمل
الجهاز الهضمي
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