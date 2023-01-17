دراما رمضان.. نجوم تسطع وأخرى تغيب

سعيد ياسين (القاهرة)

يحافظ عدد من الفنانين والفنانات من مختلف الأجيال على حضورهم الرمضاني خلال شهر رمضان من كل عام، ليسطعوا على الساحة بأعمال استثنائية، ينتظرها المشاهد بشغف، لكن في المقابل يغيب بعضهم الآخر، ممن كانوا متواجدين على الشاشة طوال السنوات الماضية، نتيجة تأجيل أعمالهم، أو عدم عثورهم على النصوص المناسبة لمكانتهم ومشوارهم الفني.

تعد يسرا من أكثر الفنانات حفاظاً على تواجدها الرمضاني خلال العشرين عاماً الماضية، منذ قدمت «أوان الورد» عام 2000، وغيره من المسلسلات المتنوعة، منها «أين قلبي» و«ملك روحي» و«قضية رأي عام» و«خاص جداً» و«بالشمع الأحمر» و«شربات لوز» و«سرايا عابدين» و«فوق مستوى الشبهات»، وآخرها «أحلام سعيدة» في رمضان الماضي، وتشارك هذا العام بمسلسل «حمدالله ع السلامة»، إخراج عمرو صلاح.

شعبان.. «بابا المجال»

ويخوض مصطفى شعبان السباق الرمضاني بمسلسل «بابا المجال»، ليحافظ على حضوره منذ شارك في «عائلة الحاج متولي» عام 2001، وقد قدم العام الماضي «دايماً عامر»، ومن قبله «ملوك الجدعنة» و«أبو جبل» و«أيوب» و«أبو البناتى و«العار» و«الزوجة الرابعة» و«مولانا العاشق» و«اللهم إني صايم»، وغيرها.

نيللي «عملة نادرة»

ازداد الطلب على نيللي كريم بعد تألقها في «ذات» عام 2013، حيث قدمت بعده عدداً من المسلسلات الناجحة، منها «سرايا عابدين» و«سجن النسا» و«تحت السيطرة» و«سقوط حر» و«لأعلى سعر» و«اختفاء» و«بـ 100 وش»، وفي رمضان الماضي قدمت «فاتن أمل حربي»، وتقدم في رمضان المقبل «عملة نادرة».

عمرو.. «الأجهر»

ينافس عمرو سعد بشكل متواصل، خلال الشهر الكريم، منذ قام ببطولة «مملكة الجبل» عام 2010، ليقدم بعده «شارع عبدالعزيز» و«خرم إبرة» و«يونس ولد فضة» و«وضع أمني» و«بركة» و«ملوك الجدعنة» و«توبة»، فيما يقدم هذا العام مسلسل «الأجهر».

رمضان.. «العُمدة»

يحرص محمد رمضان منذ قدم «الأسطورة» عام 2016 على التواجد الرمضاني، ومن أهم أعماله على مر السنوات، في الشهر الفضيل، «نسر الصعيد» و«زلزال» و«البرنس» و«ملحمة موسى» و«المشوار»، ويقدم في رمضان المقبل مسلسل «العُمدة».

ريهام.. «جميلة»

أما ريهام حجاج فبعد مشاركتها في مسلسلات رمضانية بأدوار مساعدة، كما في «اسم مؤقت» و«سجن النسا» و«السيدة الأولى» و«الحكر»، انتقلت إلى البطولة من خلال أعمال كُتبت لها خصيصاً، ومنها «لما كنا صغيرين» و«وكل ما نفترق» و«يوتيرن»، وتنافس خلال الموسم الرمضاني المقبل بـ«جميلة».

كرارة.. «سوق الكانتو»

يواصل أمير كرارة حضوره الرمضاني، من خلال «سوق الكانتو»، حيث قدم من قبل مسلسلات تنوعت بين الوطنية والصعيدية والبوليسية، منها «العائدون» و«نسل الأغراب» والجزء الأول من «الاختيار»، و«كلبش» بأجزائه الثلاثة بين 2017 و2019، ومن قبلها «الطبال» و«ألف ليلة وليلة» و«حواري بوخارست» و«أنا عشقت» و«تحت الأرض».

مكي.. «الكبير أوي»

أما أحمد مكي فيحضر للعام الثاني على التوالي من خلال الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»، الذي قدم منه خمسة أجزاء متتالية خلال الفترة من 2010 و2015.

لطفي.. «مذكرات زوج»

طارق لطفي من نجوم رمضان الدائمين منذ بداية الألفية الجديدة، ويشارك بمسلسل «مذكرات زوج»، وقدم في رمضان الماضي «جزيرة غمام» ومن قبله «القاهرة كابول» و«بين عالمين» و«شهادة ميلاد» و«بعد البداية» و«جبل الحلال» و«حكاية حكاية» و«صرخة أنثى» وغيرها.

منة.. «تغيير جو»

وتحضر منة شلبي للعام الثاني على التوالي من خلال «تغيير جو»، وقدمت العام الماضي «بطلوع الروح»، وشاركت خلال مشوارها في عدد من مسلسلات رمضان، منها «واحة الغروب» و«حارة اليهود» و«الجماعة1» و«حرب الجواسيس» و«سكة الهلالي» و«أين قلبي» و«لدواعي أمنية» و«حديث الصباح والمساء».

هلال.. «المدّاح»

يقدم حمادة هلال «المداح» للعام الثالث على التوالي، وقدم قبلها مسلسلات رمضانية ناجحة، منها «ابن أصول» و«قانون عمر» و«طاقة القدر» و«ولي العهد».

روبي.. وأمينة

تواصل روبي التي قدمت العام الماضي «رانيا وسكينة» حضورها بمسلسل «حضرة العمدة» مع وفاء عامر ورياض الخولي، أما أمينة خليل فتواصل حضورها بـ«الهرشة السابعة»، بعدما شاركت العام الماضي في «العائدون»، ومن قبله «قابيل» و«ليالي أوجيني» و«جراند اوتيل» و«خلي بالك من زيزي».

عائدون

ويعود عدد من الفنانين بعد غياب بين العامين والستة أعوام، وفي مقدمتهم منى زكي التي تنافس بـ«تحت الوصاية»، وكانت آخر مشاركة لها «لعبة نيوتن»2021، ويتكرر الأمر مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي اللذين قدما عام 2021 «اللي ملوش كبير» ليعودا هذا العام بمسلسل «ضرب نار».

وتعود سهير رمزي بـ«أم البنات» بعد غياب ستة أعوام منذ قدمت «قصر العشاق» عام 2017، وهو ما يتكرر مع علا غانم التي تعود بـ«توحة»، منذ شاركت، قبل سنوات، في «ظل الرئيس».

مي.. تتخلى عن البطولة المطلقة

رغم تخلي مي عز الدين عن البطولة المطلقة العام الماضي ومشاركتها في «جزيرة غمام»، تكرر الأمر نفسه هذا العام من خلال مسلسل «سوق الكانتو» مع أمير كرارة، وكانت قدمت كبطلة مطلقة مسلسلات «خيط حرير» و«البرنسيسة بيسة» و«رسايل» و«حالة عشق» و«دلع بنات» و«بنت ينوت».

غائبون

في موازاة ذلك، يغيب عدد من الفنانين الذين كان لهم حضور دائم طوال السنوات الماضية، في مقدمتهم عادل إمام الذي يغيب للعام الثالث على التولي منذ قدم «فالنتينو» عام 2020، ويحيى الفخراني منذ قدم «نجيب زاهي زركش»2021، والرباعي كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي، الذين شاركوا العام الماضي في «الاختيار3».

ورغم مشاركة ليلى علوي وإلهام شاهين العام الماضي في مسلسلي «دنيا تانية» و«بطلوع الروح»، إلا أنهما تغيبان هذا العام، وهو ما يحدث مع غادة عادل التي شاركت العام الماضي في «أحلام سعيدة»، كما يواصل يوسف الشريف غيابه منذ قدم «كوفيد -25» عام 2021.