الأربعاء 18 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كيت وينسلت: التمثيل مع ابنتي تجربة رائعة

كيت وابنتها ميا
18 يناير 2023 00:50

القاهرة (الاتحاد)

أكدت النجمة الإنجليزية كيت وينسلت، أن التمثيل مع ابنتها ميا ثريبلتون (22 عاماً) على الشاشة كان «استثنائياً» وبمثابة تجربة رائعة، في مسلسل «أنا»، الذي جمعهما للمرة الأولى، رغم أنها كانت متحفظة بشأن التمثيل بجانبها.
وصفت وينسلت (47 عاماً) الأمر بأنه كان تحدياً كبيراً لكلتيهما، لأنه يتناول قصة أم وابنتها، بما يعني احتمال حدوث بعض التداخل الشخصي، لا سيما أنهما لهما طريقتين مختلفين للغاية في التمثيل، إلا أن علاقتهما القوية ساعدتهما على التواصل والعمل.
ويُعرض الموسم الثالث للمسلسل الذي يخرجه دومينيك سافاج تحت عنوان «أنا روث»، وتلعب فيه (كيت) دور البطولة في الحلقة الأولى، وهو دور فخري لأم عزباء تكافح لمساعدة ابنتها المراهقة التي تعاني من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع «The Things» الأميركي لأخبار المشاهير، أن وينسلت شاركت في كتابة قصة الحلقة، وتعلم أنها تهم الكثيرين، وأوضحت أن جميع الآباء والأمهات لمراهقين الذين تحدثت إليهم يتذمرون من تعلق أبنائهم بالهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يدركون كيف يمكنهم منعهم من ذلك.
وأضافت أن إولياء الأمور في حيرة من أمرهم بشأن معرفة كيفية التحكم في الأوقات التي يقضيها أبناؤهم أمام الشاشات ووضع الحدود لهم، لذلك تأمل أن تلهم القصة الكثيرين لمواجهة هذه المشكلة.

كيت وينسليت
التمثيل
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
عربي ودولي
ترامب يستهل فعاليات حملته لانتخابات الرئاسة من ساوث كارولينا
اليوم 08:22
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية
اليوم 08:16
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: الإمارات أكثر قوة وتصميماً على مواصلة مسيرتها التنموية
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©