«ماشا والدب» على مسرح «الاتحاد أرينا» 29 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وجزيرة ياس، تقدم «ثيوري إليفين إنترتينمنت»، العرض المباشر الأول لمسرحية «ماشا والدب» من إنتاج «إيفينت بوكس»، بـ«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي يومَي 29 و30 أبريل 2023. يقدم العرض المباشر «ماشا والدب» ذكريات جميلة للعائلات، ويوفر مقدمة رائعة للأطفال للتعرف عن كثب على العروض المسرحية المباشرة، وتعلّم دروس الحياة وتقدير قيمها.

يروي عرض الرسوم المتحركة «ماشا والدب»، من إنتاج «أنيماكورد»، مغامرات «ماشا»، الطفلة الصغيرة الشقية والمشاكسة مع صديقها الدب الحنون، وتمثّل صداقتهما مثالاً لكيفية استكشاف الطفل للعالم من حوله، وقد حققت هذه الرسوم نجاحاً باهراً وسكنت القلوب في جميع أنحاء العالم، نظراً لقدرتها الذكية على ترفيه وتعليم الأطفال والكبار على حد سواء، وتقديرهم لقيم الصداقة الحقيقية وحرية الإبداع. واليوم، نال «ماشا والدب» اعترافاً دولياً بتصنيفه عرض الرسوم المتحركة الأول لمرحلة ما قبل المدرسة على مستوى العالم، كما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية من بابها العريض، حيث اعتبرت حلقة «وصفة لكارثة» هي الفيديو الأكثر مشاهدة للأطفال على قناة «يوتيوب» مع حصدها لأكثر من 4.5 مليار مشاهدة حتى الآن.