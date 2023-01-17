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قلة النوم وراء «سمنة» الأطفال

قلة النوم وراء «سمنة» الأطفال
18 يناير 2023 00:55

القاهرة (الاتحاد)

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حذرت دراسة حديثة من عدم حصول الأطفال على قسط كافٍ من النوم، حيث وجد الباحثون في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا، أن قلة النوم تؤثر على شهية الطفل بطريقة غير صحية.
وكشف العلماء النيوزيلنديون عن أن الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يأكلون سعرات حرارية أكثر من أقرانهم الذين يحصلون على قسط كافٍ من الراحة والاستغراق في الأحلام أثناء الليل.
وتشير الدراسة إلى أن الأطفال المحرومين من النوم تناولوا 96 سعراً حرارياً أكثر من غيرهم، بسبب استيقاظهم لفترات أطول على مدار اليوم، وجاءت غالبية تلك السعرات من الوجبات السريعة وليست الصحية، مما يصيبهم بالسمنة.
كما وجد الباحثون أن الأطفال الذين لا ينامون جيداً أظهروا تغييرات في أوقات الوجبات وليس نوعيتها وكميتها فحسب، حيث إنهم يأكلون المزيد في المساء لشعورهم بالجوع خلال الليل.
ونقل موقع «Study Finds» الأميركي، عن فريق البحث نصائح للآباء والأمهات بمساعدة أبنائهم في الحصول على نوم جيد ليلاً مثل تشجيعهم على القراءة أو أخذ حمام دافئ، أو غيرها من العادات الباعثة على الاسترخاء.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 105 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، بتتبع الوقت الذي يقضونه في النوم والجلوس وممارسة التمارين، وخلصوا إلى أن تحسين النوم لا يتبادر إلى الذهن عادةً عندما نفكر في خسارة بعض الوزن، إلا أنه قد يكون خياراً جيداً.

قلة النوم
النوم
سمنة الأطفال
السمنة
السمنة المفرطة
جامعة أوتاجو
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