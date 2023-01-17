باحثون يطمئنون بشأن إنقاذ جليد القطب الجنوبي

خلصت مجموعة من الباحثين إلى أن انهيار الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، ليس أمراً حتمياً، بل يمكن تفاديه.
ولاحظ العلماء منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، تسارعاً في ذوبان الجليد في هذه المنطقة من قارة «أنتاركتيكا»، في ظل التأثير الذي يحدثه التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
ويخشى البعض من حتمية حدوث انهيار للغطاء الجليدي مع استمراره بغض النظر عن التغيرات التي سيشهدها المناخ مستقبلاً.
وسيمثل انهيار الغطاء الجليدي إحدى «نقاط التحول» المناخية التي ستتسبب بظواهر مناخية كارثية، كارتفاع كبير في مستوى مياه المحيطات.
إلا أنّ فريقاً من الباحثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نشروا الاثنين دراسة، في مجلة «نايتشر كوميونيكايشنز»، تناولوا فيها تطور غرب القارة القطبية الجنوبية التي تضم مساحات جليدية غير ثابتة مطلقاً وتحوي كميات من الجليد كافية لرفع مستوى البحار 3,3 متر في حال انهارت.
وبالاستناد إلى معطيات رصدتها الأقمار الاصطناعية وعدد من البيانات، توصلوا إلى أنّ وتيرة حدوث الانهيارات الجليدية وامتدادها على طول الساحل، تختلف مع التغييرات المناخية المحلية.
وتباطأت وتيرة تراجع الغطاء الجليدي في المنطقة الساحلية المعرضة للخطر، بين عامي 2003 و2015. وكان هذا التباطؤ ناتجاً من التغيرات في درجات حرارة المحيط الناجمة عن التغيرات في الرياح البحرية.
وخلص إريك ستيغ، الأستاذ لدى جامعة واشنطن في سياتل إلى أنّ «انهيار الغطاء الجليدي ليس أمراً حتمياً». وقال إنّ «ذلك يعتمد على ما سيشهده المناخ من تغييرات خلال العقود المقبلة»، مؤكداً أن البشر «يمكنهم التأثير على هذه التغييرات بصورة إيجابية عبر خفض انبعاثات غازات الدفيئة».
وأشار فرايزر كريستي من معهد «سكوت بولار للأبحاث» في كامبريدج إلى وجود «صلة وثيقة بين المناخ والطريقة التي يتفاعل فيها الجليد». وقال «نستطيع تقليص كميات الجليد التي تنهار في غرب القارة القطبية الجنوبية في حال خفّضنا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».