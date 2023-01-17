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العثور على حفريات لديناصورات غير مألوفة في تشيلي

العثور على حفريات لديناصورات غير مألوفة في تشيلي
17 يناير 2023 09:07

يعكف علماء في باتاجونيا بتشيلي على استخراج حفريات لديناصورات تشمل بقايا لديناصورات من جنس ميجارابتور الذي كان سيهيمن على السلسلة الغذائية في المنطقة قبل انقراضه الجماعي، وذلك في أقصى مناطق الأرض جنوبا تكتشف بها حفريات ديناصورات خارج القارة القطبية الجنوبية.

وذكرت مجلة جورنال أوف ساوث أمريكان إيرث ساينسز أن الحفريات التي اكتشفت من جنس ميجارابتور، وهي ديناصورات آكلة للحوم سكنت أجزاء من أمريكا الجنوبية في العصر الطباشيري قبل حوالي 70 مليون سنة، اكتشفت لديناصورات يصل طولها إلى عشرة أمتار.

وقال مارسيلو ليبي مدير معهد تشيليان أنتاركتيك لرويترز "هناك جزء لم نعثر عليه.. نعرف أنه في الأماكن التي كانت توجد فيها ثدييات كبيرة، كانت هناك أيضا حيوانات كبيرة آكلة للحوم.. لكننا لم نعثر عليها بعد".
كما تتضمن الحفريات التي اكتشفت في وادي ريو دي لاس تشيناس في أقصى جنوب شيلي بحوض ماجالانيس بين عامي 2016 و2020 بعضا من البقايا غير المألوفة من الديناصورات من جنس يونينلاجيا، وهي ديناصورات تشبه جنس فيلوسيرابتور وكانت على الأرجح مغطاة بالريش.

وقال الباحث في جامعة تشيلي جاريد أموديو إن للنوعين بعض الخصائص غير الموجودة في نظرائهما بالأرجنتين أو البرازيل.

وقال "يمكن أن يكونا نوعين مختلفين، وهو أمر مرجح جدا، أو ينتميان إلى عائلة أخرى من الديناصورات"، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة القاطعة.

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المصدر: وكالات
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