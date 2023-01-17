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ميزة جديدة مذهلة من منصة يوتيوب للمستخدمين

منصة "يوتيوب"
17 يناير 2023 07:45

تختبر شركة "جوجل" العملاقة، ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إمكانية البحث داخل مقاطع فيديو "يوتيوب" من تطبيق البحث الخاص بها.
فوفق تلك الميزة الجديدة، حين يجري المستخدم عملية بحث، ويكون من ضمن النتائج التي يحصل عليها مقاطع فيديو، سيكون بإمكانه النقر على زر "البحث في الفيديو"، والذي سيسمح له بكتابة الكلمة أو العبارة التي يبحث عنها، لمعرفة ما إذا كانت موجودة في النص المنسوخ من الفيديو.

وإذا كانت العبارة ضمن النص، فسيتمكن المستخدم من رؤية أين توجد في مقطع الفيديو، ثم النقر على الطابع الزمني الخاص بها ليتم نقله مباشرةً إلى هذه العبارة.

وبينت جوجل، أنّ اختباراتها تتضمن خدمات الترجمة والدبلجة، وبالأخذ في الحسبان أنّ لموقع يوتيوب القدرة على النسخ التلقائي وترجمة المحتوى، فقد يسعى الموقع مستقبلًا إلى تحويل النص المترجم إلى كلام مُضمن في الفيديو.

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المصدر: وكالات
يوتيوب
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