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انطلاق «مهرجان النار» في اليابان

انطلاق «مهرجان النار» في اليابان
17 يناير 2023 01:39

انطلقت فعاليات مهرجان النار في مدينة أوسيو اليابانية، الذي يقام احتفالاً بالعام الجديد الصغير، حيث يتجمع المحتفلون منذ الساعة السابعة مساءً، لإشعال النار في هياكل مخروطية الشكل مصنوعة من الخيزران والصنوبر وزخارف السنة الجديدة، ويضاء شاطئ المدينة بألسنة النار ويتمنى المحتفلون أن تنعم أسرهم بصحة جيدة طوال العام، وقد تم تصنيف هذا المهرجان كملكية ثقافية شعبية لليابان، وتسود معتقدات حول هذا المهرجان، يحرص الزوار على ممارستها، مثل أكل الـ«دانغو» (كرات الأرز اللزجة) المطبوخة على النار لتجنب الإصابة بنزلات البرد، ووضع جمرات من الصنوبر على أسطح منازلهم لمنع الحرائق عنها.

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المصدر: وكالات
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