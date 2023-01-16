تجمدت حتى الموت وسط ثلوج «مون بلان»

غرونوبل (فرنسا) (أ ف ب)

توفيت امرأة بريطانية بعدما حوصرت في انهيار ثلجي حين كانت تتنزه مع شخصين آخرين في جبل مون بلان الفرنسي، وأفادت خدمات الإنقاذ أن الحادث وقع عند مجلدة أرجنتيير، أحد أكبر الأنهار الجليدية في جبل مون بلان، وعُثر على جثة المرأة البالغة 45 عاماً مدفونة تحت الثلج، ووصلت خدمات الإنقاذ لإغاثتها لكن بعد فوات الأوان، وأمرت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وتشريح الجثة، وقالت السلطات إن المتنزهَين الآخرَين لم يصابا بأذى، وحذر مسؤولون محليون من أن شعبية مون بلان تشكل خطراً متزايداً للسلامة والبيئة، وأدت درجات الحرارة الأكثر دفئاً في السنوات الأخيرة إلى ذوبان التربة الصقيعية، ما يزيد من خطر سقوط الصخور على الطرق الأكثر استخداماً في المنطقة.