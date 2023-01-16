اكتشاف نشاط بشري «قبل التاريخ» في الصين

بكين (د ب أ)

اكتشف علماء آثار نشاطاً بشرياً يرجع إلى أكثر من 40 ألف عام في مدينة تسييانج بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، وقد تم حتى الآن اكتشاف أكثر من ألف قطعة من الخزف الحجري وأحافير الحيوانات في موقع نهر منجشي بمدينة تسييانج، وتشمل المنتجات الحجرية نوى وشفرات وكاشطات، بينما تشمل الحفريات بقايا وحيد القرن والفيلة، وقال وانج يو بينج، وهو أستاذ في كلية الآثار وعلم المتاحف بجامعة بكين، إنه أحد أكثر مواقع العصر الحجري القديم منهجية ويتميز بكل العناصر في الصين، حيث يُظهر العلاقة بين البشر والبيئة، ويوفر رؤية حية للأنشطة البشرية خلال أواخر العصر الجليدي.