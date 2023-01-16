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سقوط زعيم المافيا الإيطالية

سقوط زعيم المافيا الإيطالية
17 يناير 2023 01:39

روما (أ ف ب)

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أوقفت السلطات الإيطالية في باليرمو أخطر المطلوبين بين رجال المافيا الإيطالية، ماتيو ميسينا دينارو المتحدر من صقلية، بعد تواريه على مدى ثلاثين عاماً، وأعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أمس، «بعد 30 عاماً من الهروب، جرى توقيف الزعيم الرئيسي (لمافيا صقلية) ماتيو ميسينا دينارو»، داخل أحد المراكز الصحية، حيث كان يتلقى علاجاً من سرطان القولون مستخدماً اسماً مستعاراً، ويحتل دينارو، المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر ستة مطلوبين متوارين في إيطاليا، وكان حُكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، وتعود الصورة الوحيدة المعروفة له إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي.

المافيا
إيطاليا
باليرمو
صقلية
ماتيو سالفيني
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