جولة لملك «كوش» في متحف السودان

شهد المتحف القومي بالعاصمة السودانية موكباً ملكياً لنقل تمثال الملك «تهراقا»، أكبر قطعة أثرية بالمتحف، وتمت عملية نقل التمثال إلى مكانه الجديد بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمهتمين بالآثار، وجاء تجول أعظم ملوك «كوش» داخل المتحف في مشهد تاريخي مهيب، بعد مرور نحو 3 آلاف عام على وفاته، ويعتبر «تهراقا» خامس ملوك السودان وشكل إلى جانب أبيه «بعانخي» أبرز حكام مملكة كوش التي تعتبر إحدى أقدم الحضارات العالمية، وتأتي الخطوة ضمن خطة تطوير عامة لمتاحف السودان تنفذها الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمشاركة «اليونسكو» وعدد من الوكالات الدولية وشركات القطاع الخاص.