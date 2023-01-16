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6 أسرار للمُحليات عديمة السعرات

6 أسرار للمُحليات عديمة السعرات
17 يناير 2023 01:39

ترجمة: عزة يوسف 

يلجأ الكثيرون إلى استبدال السكر بالمُحليات الصناعية أو الطبيعية عديمة السعرات الحرارية، وكشف موقع «Eat This» الأميركي عن بعض الأسرار والمعلومات التي لا يعرفها الجميع بشأن المُحليات الخالية من السعرات الحرارية، ومنها:

نباتية 
سكر الاستيفيا مستخلص من نبات بالاسم نفسه، وموطنه البرازيل وباراغواي، وبعد أن اكتشف الباحثون أن النبات له القدرة على تحلية الأغذية والمشروبات دون رفع سكر الدم، أصبح يُصنع منه مُحليات طبيعية عن طريق تجفيف أوراقه ونقعها في الماء ثم تجفيف المستخلص منه وبلورته.

مساحيق 
هناك العديد من المساحيق المتنوعة في الأسواق ليست مستخلصات الاستيفيا النقية، وإنما يتم خلطها بمكونات أخرى؛ لذا من المهم معرفة مكونات المنتج.

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خالية من السعرات
رغم أن العديد من المُحليات الخالية من السعرات يخلف طعماً سيئاً في الفم، إلا أن هناك بعض العلامات التجارية التي تحل تلك المشكلة.

أحلى من السكر
تعد المُحليات الخالية من السعرات بديلاً ممتازاً، كما أنها أحلى من السكر بمقدار من 300 إلى 400 مرة، لذلك تحتاج إلى كمية بسيطة منها لتحصل على التحلية.

مناسبة للحمية
تناسب المُحليات عديمة السعرات مرضى السكر والأشخاص الذين يتبعون حميات معينة، مثل الأنظمة النباتية أو الدهنية مثل الكيتو.

تجنب الحساسية
يجب التأكد من المُحليات المستخلصة من مواد طبيعية خالية تماماً من القمح ومنتجات الألبان، وكل ما يسبب الحساسية.

السعرات الحرارية
السعرات الحرارية في المشروبات المحلاة
السكر
المحليات الصناعية
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