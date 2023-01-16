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الحلاني وجسّار.. في حفل غنائي بأبوظبي

الحلاني وجسّار.. في حفل غنائي بأبوظبي
16 يناير 2023 19:15

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف فندق باب القصر في أبوظبي حفلاً غنائياً ضخماً، يوم 20 يناير الجاري، حيث يقدم الفنان عاصي الحلاني في هذا الحفل الغنائي المميز، باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية على إيقاعات الانغام والدبكة اللبنانية، وأعرب الحلاني عن سعادته بمشاركته في إحياء هذا الحفل في أبوظبي عاصمة الفن والثقافة بدولة الإمارات والمنطقة.كما يشارك الفنان اللبناني وائل جسار، في إحياء هذا الحفل الغنائي، إذ يقدّم خلاله باقة من أجمل أغنياته المحببة للجمهور، خاصة أغنياته الرومانسية، التي تثير شغف جمهور الطرب الأصيل.
وقال الفنان وائل جسار إنه سعيد للغاية بالغناء أمام الجمهور المحب للطرب الأصيل في أبوظبي درّة الفن والثقافة في منطقة الخليج.
من جانبه، قال مرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات في فندق باب القصر - أبوظبي، إن إحياء هذا الحفل يأتي ضمن اهتمام إدارة الفندق بمواكبة الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية في عاصمة دولة الإمارات، باعتبارها «منارة الفن»، في المنطقة.
واشار إلى «عزم الفندق تنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي خلال النصف الأول من العام الجديد، لإسعاد مواطني ومقيمي دولة الإمارات».

فندق باب القصر
وائل جسار
أبوظبي
عاصي الحلاني
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