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من هي "ماما نونا" الشهيرة التي يحتفل بها جوجل ؟

من هي "ماما نونا" الشهيرة التي يحتفل بها جوجل ؟
16 يناير 2023 09:02

جدد محرّك البحث العالمي جوجل ذكرى ميلاد الفنانة المصرية، كريمة مختار، والتي رحلت عن عالمنا عام 2017، في لافتة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد احتفلت الشركة العالمية بالذكرى 89 لميلاد كريمة مختار، معتبرة الراحلة نموذجاً للأم المصرية.

  • من هي


ومن المعروف أن عطيات محمد البدري، وهو الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار، كانت في ولدت في مدينة أسيوط في 16 يناير 1934.

كما حازت الراحلة على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعمل بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال بالإذاعة.

"ماما نونا"

ومن أشهر الشخصيات التى قدمتها كريمة مختار شخصية ماما نونا في مسلسل "يتربى في عزو"، كما قدمت أيضا شخصية الأم زينب في فيلم "الحفيد"، وغيرها وغيرها من الأعمال المميزة والشخصيات المتعددة، التي اعتبرها النقّاد نموذجاً للأم المصرية.

وتزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش عام 1958. الذي ساعدها على اقتحام عالم التمثيل من خلال فيلم "ثمن الحرية" عام 1964.

يذكر أن مختار ولدت في 16 يناير 1934 في محافظة أسيوط المصرية، ونالت شهرة كبيرة بتجسيد دور الأم مسرحيا حينما قدمت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت".

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المصدر: وكالات
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