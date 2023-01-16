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جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون

جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة للكون
16 يناير 2023 08:22

أصدر تلسكوب جيمس ويب الفضائي جيمس ويب (JWST) التابع لناسا صورة جديدة أخرى، ما يوفر رؤى جديدة حول كيفية تشكل النجوم في الكون المبكر منذ أكثر من 10 مليارات سنة.

وتُظهر الصورة مجموعة صغيرة من النجوم NGC 346، التي تبعد أكثر من 200.000 سنة ضوئية عن الأرض.

وتقع NGC 346 في سحابة ماجلان الصغيرة (SMC) - وهي مجرة قزمة بالقرب من مجرة درب التبانة - مثيرة لاهتمام علماء الفلك لأنها تشبه ظروف الكون المبكر عندما كان تكون النجوم في ذروته.

ويعتقد علماء الفلك أن دراسة هذه المنطقة يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء حول كيفية تكون النجوم الأولى خلال "الظهيرة الكونية"، أي بعد ملياري أو ثلاثة مليارات سنة فقط من الانفجار العظيم.

ويحتوي SMC على تركيزات أقل من العناصر الأثقل من الهيدروجين أو الهيليوم، والتي يسميها علماء الفلك المعادن، مقارنة بدرب التبانة.

ونظراً لأن حبيبات الغبار في الفضاء تتكون في الغالب من معادن، فقد توقع العلماء وجود كميات قليلة من الغبار، وأنه سيكون من الصعب اكتشافها.


ومع ذلك، فإن البيانات الجديدة من ويب تكشف عكس ذلك.

لن يكون لدى مجرة في فترة الظهيرة الكونية NGC 346 مثل سحابة ماجلان الصغيرة؛ قالت مارغريت ميكسنر، عالمة الفلك في اتحاد أبحاث الفضاء بالجامعات والباحثة الرئيسية في فريق البحث، إنه سيكون بها آلاف "مناطق تشكل النجوم مثل هذه. ولكن حتى لو كان NGC 346 الآن هو العنقود الوحيد الضخم الذي يشكل النجوم بقوة في مجرته، فإنه يوفر لنا فرصة عظيمة لاستكشاف الظروف التي كانت موجودة وقت الظهيرة الكونية.

ويضم NGC 346 نجوما أولية - سحبا من الغاز والغبار في الفضاء تتطور إلى نجوم.

وركزت دراسات الأشعة تحت الحمراء السابقة للعنقود النجمي على النجوم الأولية التي يزيد وزنها عن خمسة إلى ثمانية أضعاف كتلة شمسنا.

واكتشف علماء الفلك غازا حول النجوم الأولية داخل NGC 346، لكن ملاحظات ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء تمثل المرة الأولى التي اكتشفوا فيها أيضا الغبار في هذه الأقراص.

ونظرا لأن سحابة ماجلان الصغيرة لها بيئة مشابهة للمجرات خلال فترة الظهيرة الكونية، فمن المحتمل أن تكون الكواكب الصخرية قد تكونت في وقت مبكر من الكون أكثر مما كنا نعتقد.

 

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المصدر: وكالات
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