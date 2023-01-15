متحف المستقبل يقدم لجمهوره روبوتاً متقدماً

دبي (الاتحاد)

أضاف «متحف المستقبل» روبوتاً على هيئة حيوان أليف، يعتبر نموذجاً للجيل الجديد من الروبوتات المتطورة، إلى مجموعته من الروبوتات الذكية، وينفرد الروبوت، الذي أنتجته الشركة الأميركية «بوسطن داينميكس»، بمزايا نوعية تدعمها حلول الذكاء الاصطناعي، منها الرؤية ثلاثية الأبعاد، و17 مفصلاً تعزز حركته.. بالإضافة إلى التوازن على أرض غير مستوية والقدرة على صعود السلالم والتنقل في الأماكن الوعرة. وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي للمتحف: يتيح متحف المستقبل، من خلال الروبوت الجديد ومن قبله الروبوت «أميكا»، للزائرين فرصة التعامل مع روبوتات تمتلك أنظمة ذكاء اصطناعي من بين الأكثر تطورًا وتقدماً على مستوى العالم.