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غابرييل ملكة جمال الكون

غابرييل ملكة جمال الكون
16 يناير 2023 01:22

أبوظبي (وكالات)

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توجت مصممة وعارضة الأزياء الأميركية آر بوني غابرييل، بلقب ملكة جمال الكون، بعد منافسة حامية مع 86 متسابقة من حول العالم، بينهن عربيتان هما ملكتا جمال لبنان والبحرين.
 وأقيم نهائي النسخة الـ 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، في نيو أورلينز بالولايات المتحدة.. وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل المقيمة في ولاية تكساس عينيها، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.
وعلى إيقاع موسيقى صاخبة، تسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب. وجاءت ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة لغابرييل.

ملكة جمال الكون
لبنان
البحرين
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