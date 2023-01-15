فنانون في دراما رمضان.. باعة وعمال وتجار ومحتالون

محمد قناوي (القاهرة)

تكشفت معالم الموسم الدرامي الرمضاني، وظهرت ملامح الشخصيات والمهن التي يقدمها الممثلون في أعمالهم التي تعرض خلال الشهر ضمن أحداث مسلسلاتهم، وتنوعت بين العمال والفلاحين والباعة ورجال الأعمال والمحتالين وغيرها، حيث يسعى كل فنان لتغيير جلده مع كل تجربة درامية جديدة.

منى.. بائعة السمك

تجسد منى زكي شخصية بائعة سمك وتعيش في سوق سمك بمدينة دمياط «شمال القاهرة»، وتكافح من أجل الحصول على رزقها لتربية أولادها متنكرة في زي رجل، ضمن أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، ويشاركها في بطولته دياب، نسرين أمين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مصطفى.. التاجر

ويقدم مصطفى شعبان شخصية تاجر قطع غيار سيارات يطلق عليه «بابا المجال» في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، إلا أنه يكون له أكثر من نشاط مشبوه ومنها تجارة الآثار، ويشارك في البطولة باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، سوسن بدر، ورياض الخولي، وإخراج أحمد خالد موسى.

نيللي.. الممرضة

وتلعب نيللي كريم شخصية صعيدية تعمل ممرضة يتوفى زوجها وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض صراعاً شرساً مع حماتها من أجل الحصول على حقوقها ضمن أحداث مسلسل «عملة نادرة»، والذي يشارك فيه جمال سليمان، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

يسرا.. سيدة الأعمال

وتقدم يسرا شخصية سيدة أعمال تعود من الخارج لأولادها الذين يوجدون في مصر بعد وفاة زوجها، وتمر حياتهم بالعديد من المواقف الكوميدية في مسلسل «حمد الله على السلامة»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

كرارة.. المحتال

ويلعب أمير كرارة شخصية رجل يمارس النصب ويحاول أن يحصل على الأموال فيما تمر حياته بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في سوق «البالة» بوسط القاهرة عام 1922 من خلال مسلسل «سوق الكانتو»، تأليف هاني سرحان، ويشارك في بطولته مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب، وإخراج حسين المنباوي.

روبي.. حضرة العُمدة

وتجسد روبي دور خريجة من الجامعة الأميركية تجبرها عائلتها علي تولي منصب «العُمودية» في قريتها، حيث يناقش مسلسل «حضرة العُمدة» تمكين المرأة في أغلب المجالات، ويتناول استعادة وقيمة وأهمية دورها، ويشارك في البطولة سميحة أيوب، وبسمة، ومحمد محمود عبدالعزيز، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

رمضان.. المقاول

يجسد محمد رمضان شخصية صاحب شركة مقاولات، يتزوج من 4 سيدات ويعيش في حي السيدة زينب ويدخل في العديد من الصراعات مع عائلته، في مسلسل «العُمدة»، ويشارك في بطولته هالة صدقي، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.

حنان.. الفلاحة

وتجسد حنان مطاوع شخصية «فلاحة» بمسلسل «سر السلطان» للمخرج خالد يوسف، حيث تدور الأحداث وقت الحملة الفرنسية على مصر، والعمل مأخوذ عن رواية «سره الباتع» للكاتب يوسف إدريس، بطولة أحمد فهمي، وأحمد السعدني.

أسماء.. تاجرة المخدرات

وتلعب أسماء أبو اليزيد شخصية تاجرة مخدرات، تمر بالعديد من الأزمات في مسلسل «بطن الحوت» من 15 حلقة، بطولة محمد فراج وباسم سمرة، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

علا.. عاملة المخبز

تجسد علا غانم شخصية سيدة فقيرة تعمل في مخبز، وهي أكبر أخواتها وتكافح لإيجاد مصادر مختلفة للرزق، ولكنها تدخل في العديد من الصراعات ضمن أحداث مسلسل «توحة»، ويشارك في بطولته دينا فؤاد، إيهاب فهمي، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

روجينا.. عاملة المصنع

تقدم روجينا في مسلسل «سِتّهم» ثلاث شخصيات نسائية ملهمة، من بينهن صيصة التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عاشت في زي رجل بعد وفاة زوجها، وبدأت في العمل في الفلاحة لتربية أبنائها وكهربائية، وعاملة بمصانع الطوب، كتبه ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز.