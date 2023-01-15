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انطلاق «المنكوس» في موسمه الثالث غداً

لقطة من «المنكوس» في دورة سابقة (أرشيفية)
16 يناير 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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 تعرض مساء غد أولى حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس في موسمه الثالث، عبر قناتي أبوظبي وبينونة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار حرصها على التعريف بالموروث الشعبي، وتعزيز دوره في بناء الهُوية الوطنية، من خلال إبراز فن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية التراثية لغناء الشعر النبطي.
يشارك في هذا الموسم «طالب الحديد المري، وعلي سالم علي المري (قطر)، وفهد عبدلله أحمد المنصوري، وراكان عايض طالب المنصوري، وسعود فراج الربيعي المنصوري، وياسر حمد ياسر الجنيبي (الإمارات)، وفرج حمد راشد المري وعبدلله صالح حمد المري ومبارك غانم مبارك آل عمار الدوسر ومحمد حسن هادي العجمي ومحمد بن سالم محمد القحطاني وعايض فالح سالم الهاجري وفيصل فهد عبدالله الهاجري وعلي دعيكان صالح المري وظافر لحبابي وماجد مبارك راجح القحطاني (السعودية)، ومن (الكويت) عبدالهادي حمد راشد حمد المري، وأخيراً من (سلطنة عمان) محمد بن سالم بن حسين الراشدي».
ويهدف برنامج «المنكوس» إلى إعادة إحياء فن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محلياً وخليجياً، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف بهذا الفن التراثي، وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

المنكوس
أبوظبي
قناة أبوظبي
قناة بينونة
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