«موسيقى شرطة أبوظبي» لوحات فنية في حب الموروث

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تجول فرقة «موسيقى شرطة أبوظبي» ساحات مهرجان «الحصن 2023» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منطقة الحصن، مؤدية معزوفات تراثية بمصاحبة آلات موسيقية قديمة مختلفة، وسط حضور جماهيري لافت من زوار المهرجان من مختلف الجنسيات والأعمار.

الفرقة الجوالة، تجوب أروقة مهرجان «الحصن 2023»، وتقدم إيقاعات في حب الوطن، على وقع آلات «القرب» و«النحاسيات» وآلات الإيقاع والنفخ، إلى جانب تأديتهم بعض أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حول مشاركة الفرقة في المهرجان، قال العميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات، المشرف على أجنحة شرطة أبوظبي في مهرجان الحصن: تشارك شرطة أبوظبي في مهرجان الحصن بفرق مختلفة، لتكوين لوحة جمالية تعبر عن الموروث والتاريخ العريق لدى شرطة أبوظبي، وتتكون الفرق من فرقة «شرطة الخيالة»، و«الموروث الشرطي»، الذي يعرض متحف يضم مقتنيات قديمة لشرطة أبوظبي، ودائرة شرطة أبوظبي، التي تضم صوراً لبداية تأسيس شرطة أبوظبي، إلى جانب العرض الرئيس الذي تقدمه «موسيقى شرطة أبوظبي»، الفرقة التي تتكون من مجموعة من أمهر العازفين والموسيقيين الذين يظهرون بزي شرطة أبوظبي القديم الذي يعود إلى التأسيس عام 1963، ويؤدون فقرات موسيقية تمزج في إيقاعاتها ونغماتها بين التحفيز والحماس.

إيقاع شعبي

أوضح سيف الشامسي أن فرقة «موسيقى شرطة أبوظبي»، تؤدي مارشات ومعزوفات متنوعة وعديدة، إلى أن الفرقة في مهرجان الحصن، اختارت فقرات موسيقية تراثية تعتمد في الأساس على الإيقاع الشعبي الذي يتناسب مع أهمية الحدث، كونه يحتفي بثقافة أبوظبي في أجواء متفردة، مؤدية استعراضات شعبية تجمع بين فنون «العيالة» و«الحربية» و«التغرودة».

عروض أدائية وتراثية

تشمل أجندة مهرجان الحصن هذا العام، برنامجاً متنوعاً من الأنشطة التي تلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار، بما في ذلك سلسلة من العروض الأدائية والتراثية والأعمال الفنية والفقرات الغنائية التي يقدمها نخبة من فناني الإمارات الواعدين على مسرح المدرج.

ماض وحاضر

يسافر مهرجان قصر الحصن بزواره إلى الماضي، ويتيح لهم التعرف على تفاصيل حياة الآباء والأجداد، ثم يعود بهم إلى الحاضر واستشراف المستقبل، كما يحتفي بالموروث الأصيل والحرف التقليدية، ويضعها في سياق يربطها بالأنشطة الفنية المعاصرة في الإمارة، عبر توفير منصة للإلهام وتبادل الخبرات بين عناصر منظومتها الثقافية، ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين والحرفيين والمبدعين.

تراث غني

وجه سيف الشامسي شكره إلى إدارة المهرجان، الذين نجحوا في تقديم تجارب تفاعلية غنية، ومجموعة من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية ومنصّات تفاعلية تضع الزوار في قلب الحدث، إلى جانب التطور الملحوظ الذي يحظى به المهرجان من عام لآخر، معرباً عن سعادته للمشاركة في هذا المهرجان الثقافي الأبرز في المنطقة، الذي يعد تعبيراً حياً عن ثقافة أبوظبي واحتفالاً بتراثها الغني. وتابع: نفخر بهذه المشاركة في مهرجان الحصن الذي يحكي قصة أبوظبي في منطقة الحصن، الشاهد الحي على نشأة العاصمة ومسيرتها الحضارية، وما يزيد من مشاركتنا تميزاً، أن هذا المكان أيضاً شهد تأسيس شرطة أبوظبي.