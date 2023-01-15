«دبي للإعلام».. دورة برامجية استثنائية

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن انطلاقة استثنائية لدورتها البرامجية لهذا العام، عبر مختلف قنواتها التلفزيونية، مع باقة متميزة من البرامج، تواكب من خلالها التطور المتسارع والنجاحات المستمرة لمدينة دبي، وتعكس المكانة العالمية للمدينة وصورتها العصرية وأسلوبها المتفرد وثقافة سكانها.
تجسد الدورة البرامجية الجديدة نقلة نوعية في المحتوى الذي يتناول أهم المواضيع الاجتماعية والشبابية والفنية والمنوعات والموضة ونمط الحياة والترفيه، إضافة إلى الجانب الصحي، لتواصل مؤسسة دبي للإعلام بمختلف قنواتها، تحقيق الريادة في عددٍ المشاهدات التلفزيونية والتفاعل الواسع من متابعيها في الإمارات والعالم، وتشمل البرامج الجديدة مجموعة من الإنتاجات الضخمة، لتتصدر بذلك المشهد في السوق الإعلامي للمنطقة.
محتوى هادف في هذا السياق، قال سالم باليوحه، المدير التنفيذي للمحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام «مع بداية العام الجديد حرصنا على تقديم محتوى نوعي يشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات والبرامج التي تتناسب مع كافة الأعمار وفئات المجتمع، مؤكداً أن خيارات شبكة قنوات دبي الدرامية والبرامجية تميزت بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، وتُعد من أفضل الأعمال المنتجة لهذا العام، والتي شارك في تقديمها نجوم الدراما من كتاب سيناريو ومخرجين ونجوم من ذوي الشهرة الواسعة والخبرة الكبيرة، ليتم إنتاجها وفق أعلى المعايير التي ترتقي بالذوق الجماهيري العام».
تنوّع درامي وثقافي من جانبها، قالت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في مؤسسة دبي للإعلام «تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي هذا العام، بتنوّع السياق الدرامي والثقافي من مختلف الفترات الزمنية لتضم التاريخية، والمعاصرة، والمجتمعية وغيرها من البرامج الجديدة، أهمها "ذا وييل" الذي يقدمه الإعلامي عمار آل رحمه بمشاركة 7 من المشاهير والخبراء، بالإضافة إلى المسلسل التاريخي نهضة السلاجقة، حيث يتناول قصة السلاجقة في فترة شهدت قوة وعظمة وإنجازات لم تتكرر كثيراً في تاريخ المنطقة».
تلفزيون دبيوسيكون متابعو تلفزيون دُبي، على موعد مع مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية المقدمة في إطار عصري مشوّق ليلبي أذواق فئات جديدة وواسعة من الجماهير، ومن أهم البرامج والمسلسلات التي سيتم بثها عبر تلفزيون دبي، برنامج «ذا وييل»، مسلسل «نهضة السلاجقة»، برنامج «بين السطور» الثقافي، برنامج «مشاهير» الترفيهي، برنامج «قصة متحف»، برنامج «بيبان»، وبرنامج «دليلك الذكي».
تلفزيون سما دبي بنكهته الإماراتية التي اعتادها المتابعون، يطل تلفزيون سما دبي ببرامج مميزة تتناول مواضيع مختلفة تغطي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية مع نخبة من الإعلاميين الإماراتيين كزينب العجمي، حامد بن كرم، مروان الحل، عبدالله الشامسي، يوسف الأنصاري، والمصور علي بن ثالث ووليد المرزوقي، وغيرهم الكثير من الوجوه الإماراتية، بالإضافة إلى استكمال مجموعة من البرامج المحبوبة في مواسم جديدة ومواضيع جديدة. ومن أهم البرامج التي سيتم بثها عبر تلفزيون سما دبي، «سر الطبخة»، «فكرة» في موسمه الثاني، «باركود»، «المذيع»، «زاوية جادة»، البرنامج الشهري «مجالس الأمين»، «سماميج»، «مساء دبي»، «خط 99»، «الطبيعة»، «نسيج»، «فرسان الميدان»، و«أبعاد ثقافية»، إضافة إلى «أفلام من الإمارات»، والذي يشهد عرض فيلم إماراتي أسبوعياً، يليه استديو تحليلي مع منتج أو مخرج العمل لمناقشة وتقييّم الفيلم.