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البحث عن فائز بجائزة تبلغ 1.35 مليار دولار

ورقة يانصيب
15 يناير 2023 19:27

فازت تذكرة بجائزة يانصيب تبلغ 1.35 مليار دولار أميركي، على ما أعلن منظمو سحوبات يانصيب «ميغا ميليينز» في الولايات المتحدة والسبت.

وسحبت التذكرة في ولاية ماين في شمال شرق الولايات المتحدة.

ولم تُعرف بعد هوية الجهة الفائزة، بعد أن نجحت شبكة واحدة في إيجاد الأرقام الستة الرابحة، ما خوّل صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة في تاريخ «ميغا ميليينز» بعد الفوز بمبلغ 1.53 مليار دولار خلال سحب أقيم عام 2018.

وأوضح بات ماكدونالد مدير الشركة القائمة على اليانصيب أن «هذه المرة الرابعة التي تُربح فيها جائزة لا تقل عن مليار دولار في تاريخ ميغا ميليينز».

وفي هذا السحب، الذي أجري يوم الجمعة 13 الشهر الجاري، وجد 14 شخصاً في عشر ولايات أميركية الأرقام الخمسة الصحيحة 30، 43، 45، 46، 61. لكن تذكرة واحدة مسحوبة في ولاية ماين وجدت الرقم الصحيح السادس، 14، ما خوّل صاحبها الفوز بالجائزة العملاقة.

وكلفت التذكرة الفائزة، صاحبها دولارين لشرائها. وسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على دفعة واحدة قيمتها 724.6 مليون دولار أو تسلم دفعات سنوية مقسمة على مدى 30 عاماً.

المصدر: وكالات
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