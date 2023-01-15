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حقيقة اعتزال جورج وسوف الغناء

جورج وسوف
15 يناير 2023 15:55

 تداولت وسائل إعلام أنباء عن نية الفنان السوري جورج وسوف اعتزال الغناء عقب وفاة نجله وديع 6 يناير الجاري إثر مضاعفات جراء عملية جراحية أجراها مؤخرا.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن اعتزال الفنان جورج وسوف الغناء، بعد وفاة ابنه الأكبر وديع. وفق موقع آر تي.

من جهتها قالت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى: "جورج وسوف حزين بدرجة فوق الوصف ويقول للمقربين له أنه لا يريد الغناء ولا يريد أن يسمع اسم أبو وديع على المسرح"، بحسب ما ذكره الموقع.

وأضافت عيسى: "جورج وسوف سينظم مؤتمرا صحفيا بعد الأربعين، وسيتحدث فيه إن كان يعتزل أم لا، لكن خلال هذه الفترة هو يعيش حزناً كبيراً لأن الجرح كبير".

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المصدر: وكالات
الغناء
لبنان
جورج وسوف
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