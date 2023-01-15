تفاعل واسع مع "تغريدة" إيلون ماسك عن مصر

شارك إيلون ماسك مقطع فيديو لمعبد "دندرة" المصري الواقع بمحافظة قنا في صعيد مصر، وعلق قائلا: "مصر القديمة كانت متوهجة".
وأثارت تغريدة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، عن الحضارة المصرية القديمة ردود أفعال واسعة النطاق من المشاهير والنجوم في مصر.
وانهالت التعليقات على تغريدة ماسك وكان أبرزها من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والتي جددت دعوتها لماسك لزيارة مصر، وقالت في تغريدة على "تويتر": شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لنتطلع على كثير من القصص التي لم تروَ بزيارة المتحف المصري الكبير.. ستكون تجربة متفردة واستثنائية.. مصر ترحب بك".
وعلق عالم الآثار المصري زاهي حواس قائلاً: "أفضل دعاية للسياحة في مصر، وهي مجانية، ولم تكلف الدولة دولارا واحدا".
وعلق الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ممازحاً ماسك داعياً إياه لزيارة البلاد قائلاً: "تعالَ إلى مصر يا رجل وسأكون مرشدك الشخصي".
يُذكر أن معبد "دندرة" بُني في العصر اليوناني الروماني من قبل الملك بطليموس الثالث واستغرق بناؤه 200 عام.